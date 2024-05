Uefa, è UFFICIALE: cambiano di nuovo le regole

Rivoluzione Uefa, cambiano nuovamente le regole: si inizia già in Germania. Ecco la nota ufficiale.

Tante questioni saranno in grado di monopolizzare l’attenzione nel corso delle prossime settimane, alla luce dei numerosi impegni che attendono la Roma per uno spezzone finale di stagione destinato a sentenziare da plurimi punti di vista. Da un lato, ovviamente, c’è consapevolezza di dover restare concentrati in campionato ai fini di una corsa Champions ancora in pieno svolgimento, con un doppio impegno con Juventus e Atalanta che grandissime indicazioni potrebbe fornire per De Rossi e i suoi uomini.

Dall’altro, poi, non si può pensare che il doppio impegno col Bayer Leverkusen rappresenti già una pratica archiviata: al di là del valore tecnico dell’avversario e di un risultato che complica una semifinale già difficilissima prima del passivo di due reti ottenuto ieri, la grande posta in palio non può certamente far sorvolare su un impegno proibitivo ma verso il quale buona parte della tifoseria della Roma è già proiettata.

Euro 2024, cambiano nuovamente le regole: il comunicato UFFICIALE

In attesa delle tante sentenze che attendono la Roma e numerose altre squadre, intanto, arrivano aggiornamenti di non poco conto anche in vista del prossimo futuro che attende le Nazionali. La prossima estate, come noto, sarà infatti non importante per il solito calciomercato, dal quale anche in casa Roma si attendono novità e cambiamenti. A tre anni di distanza dalla vittoria con Mancini, infatti, l’Italia si appresa a vivere un importante e delicato europeo, questa volta in Germania.

In vista di un evento Uefa così importante e centrale, arrivano aggiornamenti ufficiali di non poco conto, circa un cambiamento di regole previsto per le competizioni europee della vicina estate. A comunicarlo è stata la stessa Uefa, con il seguente comunicato ufficiale.

“Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha deciso oggi di aumentare la dimensione massima della squadra delle squadre partecipanti all’imminente UEFA EURO 2024 dall’originario contingente di 23 a 26 giocatori”, si legge nella nota della Federcalcio continentale. L’aumento non rappresenta un obbligo per le associazioni nazionali partecipanti. In conformità con i regolamenti della competizione, le squadre devono fornire all’UEFA un elenco contenente un minimo di 23 giocatori e un massimo di 26 entro la scadenza del 7 giugno”.