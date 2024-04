Infortunio last minute: salta la partita contro la Roma

Infortunio last minute. Arriva una notizia in prossimità di una gara importante come quella di domenica contro i giallorossi.

L’appuntamento è per domenica alle ore 18.00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. E’ lì che si svolgerà il tanto atteso Derby del Sud, l’ultimo appuntamento per il Napoli per tentare di afferrare al volo l’ultimo treno per l’Europa. Qualunque essa sia.

Un Napoli-Roma che presenta, ai nastri di partenza, due formazioni in condizioni psicologiche opposte. Il Napoli arriva dalla pessima prestazione di Empoli che ha portato all’ennesima sconfitta stagionale degli ormai ex campioni d’Italia, mentre la Roma ha fortemente voluto, e conquistato, tre punti pesantissimi in ottica Champions contro l’Udinese.

Il Diego Armando Maradona domenica offrirà il suo volto migliore, ma per il Napoli non sarà una calda accoglienza. I tifosi azzurri sono, infatti, pronti ad una nuova contestazione. Troppo deludente il rendimento della formazione del presidente Aurelio De Laurentiis. Un’involuzione non soltanto incomprensibile ma, sotto diversi punti di vista, assolutamente inaccettabile.

Un breve pre-ritiro può bastare a far compiere uno scatto agli azzurri? Di fronte avranno l’avversario peggiore, poiché la Roma di Daniele De Rossi non intende rallentare la sua corsa, anche perché attorno le altre formazioni in lotta per un posto in Champions League, Juventus esclusa, corrono tutte.

Il Napoli perde i pezzi

Francesco Calzona non sa più a quale santo votarsi poiché questo Napoli ha dei momenti, sempre più frequenti, di buio assoluto. E contro la Roma le conseguenze di tali momenti sarebbero devastanti.

Il tecnico partenopeo potrebbe aver perduto un elemento in vista della gara di domenica pomeriggio. Il sito ufficiale del Napoli ha segnalato il problema fisico occorso al portiere azzurro, di proprietà dell’Atalanta, Pierluigi Gollini. Da Castel Volturno fanno sapere che trattasi di un trauma distorsivo alla spalla sinistra.

Un altro incidente di percorso che segna una stagione che il Napoli spera di concludere al più presto. Ad aprile 2023 si era in attesa soltanto della matematica certezza della vittoria del terzo scudetto. Meno di un anno dopo si attende, con ansia, la difficile sfida contro la Roma. In attesa soltanto di poter entrare in Conference League. Forse.