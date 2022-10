Roma-Lecce, ‘fatica’ Mourinho: “Ecco cosa dobbiamo fare”

Roma, arriva l’annuncio di José Mourinho a pochi minuti dal fischio di inizio contro il Lecce. Ecco il pensiero e l’obiettivo dello Special One.

I giallorossi sono attesi dal non semplice incontro contro gli uomini di Baroni, bravi in questo primissimo spezzone di stagione a mettere già in difficoltà nobili compagini quali l’Inter e il Napoli di Spalletti. Giusto dunque affrontare l’impegno di stasera con la consapevolezza delle difficoltà da esso sottintese, soprattutto alla luce del buon valore dei salentini, pronti a godersi anche l’esordio di Umtiti.

L’obiettivo è quello di archiviare celermente la sconfitta di giovedì scorso, proseguendo degnamente il cammino in Serie A, ripreso felicemente in quel di San Siro dopo la sosta e in grado di edulcorare la delusione per la non meritatissima vittoria dell’Atalanta allo Stadio Olimpico prima della pausa per le Nazionali.

Roma-Lecce, l’annuncio di Mourinho prima del fischio di inizio

In attesa di quello che sarà il responso del prato verde, riportiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti legati a José Mourinho, così espressosi ai microfoni Dazn a pochi minuti dall’inizio della partita tra giallorossi. “Vogliamo vincere partite ma per farlo dobbiamo segnare. Noi creiamo tanto ma facciamo fatica in questo momento. Tutti quanti si allenano bene, dobbiamo dare opportunità a tutti e fare rotazioni al netto dei nostri limiti. Belotti è fresco e pronto a dare una mano, non solo garantendo gol ma non grava solo su di lui la responsabilità di segnare e vincere. Pellegrini è più offensivo e gioca più vicino agli attaccanti. Tutte le partite sono caratterizzate da assenze, solo con l’Inter ho avuto la possibilità di scegliere chi far giocare“.