Sampdoria-Roma, caos in tribuna e cori: i tifosi non perdonano

Sampdoria-Roma, caos in tribuna in Liguria: ecco cosa sta succedendo proprio in questi minuti all’interno del Ferraris

I tifosi non perdonano e non dimenticano. E in tribuna, al Ferraris, secondo quanto raccontato da Dazn pochi istanti prima dell’inizio del secondo tempo, è successo di tutto. Il motivo è presto svelato: in tribuna c’è anche Massimo Ferrero, l’ex presidente dei blucerchiati, che sicuramente non ha lasciato un bel ricordo in seno ai tifosi.

C’è voluto anche l’intervento del presidente Lanna per placare gli animi dei tifosi e ovviamente anche gli steward si sono messi in mezzo per cercare di rasserenare tutti. Riuscendoci con un poco di difficoltà a quanto pare, ma alla fine tutto si è placato. Anche per l’aiuto immediato delle forze dell’ordine presenti ovviamente allo stadio.

Sampdoria-Roma, cori contro Ferrero

Appena saputa la notizia della presenza di Ferrero, anche la rimanente parte dello stadio ha fatto capire che l’ex presidente non è un ospite ben accetto. Infatti sono partiti dei cori contro l’imprenditore che non sono ovviamente riportabili. Insomma, un clima tutt’altro che sereno all’interno dello stadio in questo momento. In una partita che la Roma sta vincendo uno a zero grazie alla rete di Pellegrini su rigore all’alba della sfida.