TV PLAY| Attacco a Mourinho prima del Derby: “Non all’altezza di quanto guadagna”

La Roma ha iniziato col piede giusto una settimana decisamente importante. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria in rimonta in casa dell’Hellas Verona. Tre punti che hanno permesso alla squadra di José Mourinho di agganciare il quarto posto in classifica, scavalcando la Lazio sconfitta a sorpresa dalla Salernitana. Giallorossi e biancocelesti giovedì torneranno in campo per l’ultima giornata del girone di Europa League, mentre domenica allo stadio Olimpico andrà in scena il primo derby della stagione. Nella settimana della stracittadina arriva la stoccata in diretta a Mou.

La Roma è attesa da un doppio appuntamento allo stadio Olimpico dal sapore di crocevia stagionale. La prima gara ad attendere i giallorossi è quella contro il Ludogorets, a chiudere il gruppo C di Europa League. Solo in caso di vittoria la squadra di José Mourinho conquisterebbe il pass per proseguire nella competizione europea, altrimenti sarà retrocessione in Conference. In seguito, domenica pomeriggio sarà il momento del primo derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. Derby già iniziato sul web, ecco le parole di Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni della TV PLAY di Calciomercato.it.

TV PLAY| Stoccata di Lo Monaco allo Special One prima del derby

Ritornano a galla vecchie ruggini per José Mourinho. Il tecnico portoghese, ai tempi dell’Inter, si rese protagonista di un siparietto che coinvolse lo stesso Lo Monaco. All’epoca lo Special One ammise di non conoscere il direttore del Catania, che poche ore fa ha analizzato la prossima sfida tra Mourinho e Sarri: “Prenderei sempre Sarri” ma non solo. Ecco la stoccata al portoghese: “Le squadre di Mourinho non è che esprimano un grande calcio. Sicuramente ha delle qualità sotto l’aspetto di attirare attorno a sé tutte le attenzione, poi dopo c’è la qualità e l’espressione da esprimere in campo. Non è certamente un tecnico così forte, dico che il Napoli gioca molto meglio rispetto alla Roma. Non è all’altezza di quanto guadagna.”