Roma-Torino, annuncio e doppia assenza ufficiale

Roma-Torino, annuncio in conferenza e doppia indisponibilità. Gli ultimi aggiornamenti a ventiquattro ore dal confronto Mourinho-Juric.

In queste ultime settimane sembra essere successo un po’ di tutto all’ombra del Colosseo. Basti pensare alla sconfitta contro il Napoli, rappresentante allora il terzo scacco di una stagione in Serie A abbastanza buona e positiva e fino a quel momento macchiata dalle sole cadute contro Udinese e Atalanta. Al netto della consapevolezza della superiorità dei partenopei di Spalletti, ciò che aveva fatto male ai tifosi era stata la scarsa capacità di produrre e incidere offensivamente da parte di Abraham e colleghi.

Da quel momento, diverse certezza sembrano aver iniziato a vacillare, con una situazione divenuta ancor più delicata in questi ultimissimi giorni. Certo, giusto sottolineare che questo non si è mai tradotto in un vero e proprio atteggiamento di sfiducia verso giocatori o allenatore ma si è comunque registrato un importante malcontento. A generarlo, in particolar modo, la perdita contro la Lazio domenica scorsa, reso ancor più nocivo dalle diverse defezioni caratterizzanti la rosa di Sarri, brava e cinica a imporsi egualmente sfruttando l’errore di Ibanez.

Roma-Torino, doppia assenza per Juric: annuncio in conferenza

Se a ciò si aggiunge la beffa nel finale di Pinamonti mercoledì scorso contro il Sassuolo, unitamente alle parole di José Mourinho sulla presenza di una sorta di traditore poco professionale nello spogliatoio, si comprende bene come la fase all’ombra del Colosseo sia abbastanza delicata. Ciononostante, come dicevamo, la piazza tutta sa bene di poter vantare una posizione in classifica tutt’altro che deleteria. A confermarlo sono i numeri della gente pronta ad affluire allo stadio domani, per affrontare il non poco ostico Torino di Juric.

Chiosare questa prima parentesi stagionale con una vittoria sarebbe importante per molteplici e ovvi motivi. Proprio sulla gara di domani, dunque, non sfuggano importanti aggiornamenti riferiti direttamente dal mister granata. Nella conferenza della vigilia, tra i vari punti, Juric ha infatti parlato anche di Pellegri e Lukic, denunciandone di fatto l’assenza.

“Pellegri non ce la fa a giocare, così come Lukic. Pietro ha un problema alla caviglia ma non è la classica distorsione. Si tratta di una contusione ossea con un edema dentro che si acuisce nel compiere certi movimenti. Oggi ha provato ma si è dovuto fermare e abbandonare l’allenamento“.