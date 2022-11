Calciomercato Roma, colpo di scena⚡️da 54 milioni: svolta💰con la clausola

Calciomercato Roma, la clausola che potrebbe fungere da possibile svolta per le mosse dei giallorossi sulla corsia destra.

Un ruolo di primaria importanza nelle prossime mosse di mercato della Roma sarà per forza di cose ricoperto dall’acquisto di terzini funzionali al progetto tecnico di José Mourinho.

Sotto questo punto di vista, la grana Karsdorp rappresenta un punto di non ritorno di indicibile importanza. Il muro contro muro tra il club ed il terzino potrebbe essere giunto alle sue battute finali. Una soluzione, volente o nolente, la si dovrà tirare. Gennaio del resto è alle porte, e Pinto ha comunque la necessità di comprendere eventuali sviluppi sul caso legato al laterale olandese. L’asse con il Barcellona potrebbe a questo punto rivelarsi foriero di possibili sviluppi sin nell’immediato.

Calciomercato Roma, Barça su Foyth: doppio via libera Pinto

Non è un caso che il Barça monitori da tempo l’evolvere della situazione Dalot. Il terzino lusitano è legato allo United da un contratto in scadenza nel 2023, che potrebbe essere ulteriormente allungato di un’altra stagione in maniera unilaterale dai Red Devils. Sempre i blaugrana sono intenzionati a cedere Hector Bellerin, per il quale la Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

Ragion per cui, appare evidente come le mosse dei catalani possano influenzare anche quella della Roma. Motivo per il quale è da attenzionare l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna, secondo cui Xavi avrebbe chiesto espressamente alla propria dirigenza di affondare il colpo per Juan Foyth. L’esterno del Villarreal era finito nel mirino del Barça già la scorsa estate, ma il valore della clausola rescissoria di 54,6 milioni fece saltare il banco. I catalani, però, vorrebbero ora ritentare un affondo, per regalare a Xavi l’innesto tanto invocato. A riferirlo è “El Nacional.Cat”.