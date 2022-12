Calciomercato Roma, rinnovo e occhiolino a Pinto: “Ecco cosa voglio”

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e obiettivo futuro già deciso. Ecco le sue parole circa il rinnovo con i giallorossi.

Abbiamo in queste settimane evidenziato come in quel di Trigoria ci siano tante questioni e aspetti da migliorare e attenzionare, da plurimi punti di vista. Certamente i tifosi si aspettano una risposta e una reazione sul campo che permetta di archiviare le recenti delusioni della prima parentesi del 2022 calcistico, catalizzando un rilancio in classifica e di morale importante quanto necessario.

Per farlo, bisognerà certamente affidarsi al carisma e alla leadership di José Mourimho, messo in discussione più dello scorso anno ma sul quale non grava dubbio alcuno circa preparazione e capacità di riuscire a risollevare le redini e il destino di una compagine partita con ben alte e altre aspettative a inizio anno. A José, dunque, l’incarico di lavorare sulle questioni squisitamente sportive, consapevole al contempo di dover essere supportato e coadiuvato dalle tante altre componenti della squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, rinnovo e annuncio sul futuro: El Shaarawy non si nasconde

Una certa attenzione andrà rivolta anche alle intenzioni e ai piani di Tiago Pinto, atteso nelle prossime settimane dal dover affrontare una serie plurima di questioni. Certamente il connazionale José si attende da lui qualche regalino che possa far compagnia a Solbakken e, soprattutto, ovviare a delle defezioni tecniche note ai più da diverso tempo.

A ciò si aggiunga la ricerca delle soluzioni in uscita, soprattutto per chi non rientri più nel progetto giallorosso, nonché una serie di nodi contrattuali che in quel di Trigoria cercheranno di affrontare con una certa veemenza nel prossimo periodo. Le valutazioni da fare sono diverse e interessano diverse tipologie di giocatori e situazioni contrattuali. A catturare la solita attenzione c’è certamente il nodo Zaniolo ma da snobbare è anche la questione di Stephan El Shaaarawy.

Ritornato nella Capitale dopo la ricca ma brevissima esperienza in Cina, l’ex Milan ha sempre dimostrato una serie e nobile dedizione alla causa romanista. In queste ore, il 92 ha così risposto alle domande sul suo futuro, basate soprattutto sulla consapevolezza che il suo contratto è in scadenza fra un anno. “Il rinnovo è l’ultima cosa alla quale penso anche se non nascondo che mi piacerebbe restare, chiaramente. A Roma sto bene ma l’obiettivo da seguire è adesso quello del gruppo e dobbiamo arrivare al traguardo che ci siamo prefissi a inizio campionato“.