Calciomercato Roma, addio Spinazzola e Juve ko: scippo a zero

Calciomercato Roma, è tutto da scrivere il futuro di Leonardo Spinazzola in casa giallorossa. Non è esclusa la cessione in estate, con la Juventus che può finire al tappeto.

Sono giornate intense per Tiago Pinto in casa Roma. Il general manager giallorosso deve risolvere diversi casi inerenti a calciatori in scadenza di contratto o vicini al termine dello stesso. Tra i giocatori che si avvicinano alla scadenza contrattuale spicca anche Leonardo Spinazzola, che nelle ultime settimane ha ritrovato una forma eccellente sull’out di sinistra della squadra allenata da José Mourinho.

Tiago Pinto lavora in vista della sessione di calciomercato estivo. In vista del mese di luglio il general manager della Roma dovrà risolvere diversi casi legati a calciatori in scadenza di contratto. Oltre a chi andrà in scadenza questa estate, Smalling ed El Shaarawy su tutti, il dirigente portoghese deve fare i conti anche con i tesserati che entreranno nell’ultimo anno di contratto in vista della prossima stagione. Tra quest’ultimi c’è anche Leonardo Spinazzola, che ha il contratto in scadenza nell’estate del 2024 e per il quale non sono ancora arrivati segnali verso il rinnovo. In attesa di capire le manovre del general manager giallorosso gli addetti ai lavori già immaginano lo scenario in caso di addio estivo al terzino ex Atalanta e Juventus.

Calciomercato Roma, enigma Spinazzola e sostituto a parametro zero: Juve al tappeto

Se nelle prossime settimane non dovesse arrivare la svolta per il rinnovo contrattuale le strade tra la Roma e Spinazzola potrebbero separarsi in estate. Il terzino ha fatto capire di essere pronto a discutere del prolungamento contrattuale ma intanto il suo procuratore si sta guardando intorno per non finire in scadenza di contratto il prossimo anno.

Ed in caso di addio estivo, secondo quanto riporta Il Messaggero, il primo obiettivo del gm della Roma è indicato in Alejandro Grimaldo del Benfica. Terzino sinistro classe ’95 in scadenza di contratto con la squadra lusitana. Accostato anche alla Juventus e l’Inter in Serie A, come vi avevamo già raccontato mesi fa. In attesa di capire il futuro di Spinazzola la fascia sinistra della Roma potrebbe bruciare sul calciomercato la concorrenza bianconera.