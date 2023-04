Calciomercato Roma, rinnovo Smalling: arriva l’ultimatum

La Roma sta aspettando una risposta all’offerta di prolungamento dal difensore centrale in vista dell’arrivo del calciomercato estivo

La Roma aspetta e spera che la situazione possa risolversi nel migliore dei modi e soprattutto più in fretta possibile. In questi giorni tutti i tifosi stanno seguendo con grande apprensione la questione Smalling, con l’accordo per il rinnovo che non è stato ancora trovato. Tra pochi mesi comincia il calciomercato estivo e Tiago Pinto deve cercare di convincere l’ex Manchester United a firmare il prima possibile.

La centralità del difensore nel progetto giallorosso non è in dubbio, visto che Mourinho lo utilizza in ogni partita. La sua esperienza è fondamentale per gli equilibri della squadra, così come le sue qualità. Grazie a queste, infatti, la Roma ha subito solamente 26 gol in 28 parti te, un numero molto basso che dimostra come il reparto arretrato sia solido. Non a caso a guidarlo è Chris, che si è preso sulle spalle la difesa giallorossa.

Le sue qualità, però, non sono passate inosservate, con l’Inter di Inzaghi che ha messo gli occhi su di lui. I nerazzurri in estate dovrebbero perdere Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint-Germain e per sostituirlo hanno pensato a Smalling. Anche la Juventus ci ha fatto un pensierino, con la difesa che in questa stagione ha vacillato in diverse occasioni.

Calciomercato Roma, Pinto fissa la data per Smalling

Per evitare di ripetere l’affare Mkhitaryan dello scorso anno, passato all’Inter a parametro zero, Pinto vuole tutelarsi e ottenere il rinnovo del contratto di Chris Smalling. L’ex Manchetser Untied ha ricevuto l’offerta, ma per adesso non ha dato ancora una risposta, quando mancano solo tre mesi alla fine del suo contratto.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Pinto è stanco di aspettare e ha deciso di dare un ultimatum al centrale. Questo deve dare la sua risposta entro due settimane. Forzare la mano non è mai la scelta giusta, ma Pinto si sta ritrovando alle strette, con il rinnovo di un senatore che ancora non è arrivato. L’offerta presentata dalla Roma è di un altro anno alle cifre attuali con l’opzione di portarlo a due, ma a cifre più basse.