Triplo intreccio con Inter e Juve, la Roma fa sul serio | ASRL

Tra gennaio e giugno, le mosse del calciomercato Roma si concentreranno anche sulle fasce, con tanti possibili intrecci

In attesa di capire come finiranno le telenovele legate al futuro di Rick Karsdorp e Nicolò Zaniolo, la Roma proverà a lasciare da parte le voci di mercato in vista della partitissima contro il Napoli. L’imminente chiusura della campagna trasferimenti impone, tuttavia, massima attenzione a qualsiasi tipo di sollecitazione.

Nelle prossime ore i giallorossi saluteranno Eldor Shomurodov, atteso dallo staff medico dello Spezia per le visite di rito, mentre per il passaggio di Matias Vina al Bournemouth si aspetta l’arrivo di un nuovo difensore. Gettando anche uno sguardo a giugno, Tiago Pinto e il suo staff stanno monitorando con grande attenzione il mercato degli esterni.

Calciomercato Roma, rebus Spinazzola e intreccio con Inter e Juve

Non solo a destra, dove hanno trovato conferma le notizie su una sfida con la Juve per Henrichs, ma anche a sinistra dove la posizione di Leonardo Spinazzola è tutta da verificare. Rientrato ormai da tempo dall’infortunio, l’ex Juve ha avuto pochissimo spazio in questo 2023 e spera di sfruttare l’occasione rappresentata dalla squalifica di Celik allo ‘Stadio Maradona’.

Qualora dovessero arrivare offerte interessanti in estate, una partenza del calciatore non è da escludere. Nel caso in cui ciò dovesse accadere, per il reperimento dell’eventuale sostituto la dirigenza capitolina potrebbe entrare in rotta di collisione con Inter e Juventus. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, infatti, nella lista giallorossa ci sono anche i nomi di tre calciatori in scadenza di contratto.

Stiamo parlando di Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund, Alejandro Grimaldo del Benfica e Ramy Bensebaini del Borussia Moenchengladbach. Tutti e tre sono da tempi non sospetti obiettivi di mercato di bianconeri e nerazzurri, ma non solo. Bensebaini è, infatti, uno dei principali candidati a raccogliere l’eredità di Guerreiro al Bvb, mentre Grimaldo resta un obiettivo sensibile del Barcellona.