Calciomercato Roma, arrivano 30 milioni: Pinto ha deciso

Calciomercato Roma, in arrivo il tesoretto estivo da trenta milioni. Ecco la decisione di Tiago Pinto, fari accesi sulle manovre del general manager giallorosso

La Roma è reduce dalla rotonda vittoria interna contro la Sampdoria. La squadra giallorossa ha agganciato l’Inter al quarto posto in classifica e ritrovato la vittoria dopo due sconfitte consecutive in campionato. Nel mirino di José Mourinho c’è ora la trasferta in casa del Torino di Juric, è vietato commettere passi falsi per non perdere il treno per la massima competizione europea in Serie A. Su un binario parallelo si accendono i riflettori sulle manovre estive di Tiago Pinto.

Il general manager della Roma sta lavorando con anticipo alla prossima finestra di calciomercato estivo. Tiago Pinto deve risolvere diversi casi enigmatici in casa giallorossa, a partire dai rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza. I casi più stringenti riguardano Smalling ed El Shaarawy, senza dimenticare il futuro di Paulo Dybala per cui si punta ad eliminare la clausola d’uscita. Per quel che riguarda il fronte delle cessioni invece si accendono i riflettori sul pacchetto arretrato giallorosso. L’obiettivo sembra quello di accumulare un tesoretto per agire comodamente in estate, con la UEFA continua a monitorare i conti della società giallorossa in ottica Fair Play finanziario.

Calciomercato Roma, doppia pista per l’addio a Ibanez: 30 milioni per Pinto

Uno dei primi indiziati all’addio continua ad essere Roger Ibanez. Il difensore brasiliano, malgrado gli errori nei due derby contro la Lazio, è cresciuto molto con la gestione di José Mourinho e la sua cessione potrebbe garantire una plusvalenza importante in casa Roma. Tiago Pinto sembra pronto ad accettare 30 milioni di euro per il centrale difensivo ex Atalanta.

A riportare la notizia è il quotidiano Leggo, che sottolinea come due club esteri siano pronti a piombare sul numero 3 giallorosso. Si tratterebbe del Newcastle, pista che avevamo annunciato diversi mesi fa, e l’Atletico Madrid di Simeone. L’auspicio di Tiago Pinto è che le due forze economiche scatenino l’asta al rialzo per strappare il sì della società giallorossa, pronta dal canto suo ad incassare un tesoretto in entrata da 30 milioni di euro.