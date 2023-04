Dybala, l’agente a Roma tra rinnovo e addio: il caso Juve e la pista estera

Calciomercato Roma, continua a tenere banco il futuro di Dybala in casa giallorossa. Ecco i motivi dietro il viaggio dell’agente nella capitale. Tra rinnovo e addio rispunta la Juve

Paulo Dybala è tornato al gol in maglia giallorossa nel pomeriggio di domenica. La Joya ha timbrato il cartellino realizzano il raddoppio della Roma su calcio di rigore, propiziato dal fallo subito da Gini Wijnaldum. L’attaccante argentino si sta confermando come punta di diamante nella squadra allenata da José Mourinho, ed il suo procuratore è arrivato in città. Ecco i motivi del viaggio dell’agente di Dybala a Roma, tra le ipotesi di prolungamento contrattuale e le sirene estere torna d’attualità anche il ‘caso’ Juventus.

La Roma ha ritrovato tre punti pesanti in campionato dopo due sconfitte consecutive. La ventottesima giornata di Serie A ha visto i giallorossi avere la meglio sulla Sampdoria di Dejan Stankovic. Nel 3-0 dello stadio Olimpico è tornato a timbrare il cartellino anche Paulo Dybala, che dagli undici metri ha siglato il decimo centro in campionato. In totale sono 14 le reti messe a segno fin qui dalla Joya, autentico trascinatore della Roma di José Mourinho. Non è sfuggita agli addetti ai lavori la presenza allo stadio Olimpico di Jorge Antun, procuratore dell’attaccante argentino. Ecco i motivi dietro il viaggio dell’agente del numero 21 giallorosso.

Calciomercato Roma, l’agente di Dybala in città: ancora da risolvere il ‘caso’ Juve

A fare luce sulla presenza di Antun a Roma ci ha pensato Calciomercato.it, secondo cui ad oggi non sono previsti appuntamenti in agenda tra il procuratore e la società giallorossa. La clausola rescissoria da 12 milioni di euro, valida per il mercato estero, continua a tenere sulle spine i tifosi giallorossi in vista dell’estate.

Dietro il viaggio del procuratore di Dybala a Roma c’è anche da risolvere la vicenda legale tra l’argentino e la Juventus. Il rischio squalifica è stato scongiurato per la vicenda degli stipendi, ma la questione rimane aperta tra l’attaccante ed i bianconeri. Non è escluso che nelle prossime settimane la Roma incontri Antun per discutere del futuro della Joya, ma tutti i discorsi saranno rinviati più in avanti. Ora è il campo che deve parlare, e Dybala è pronto a trascinare i giallorossi negli obiettivi stagionali ancora in piedi.