Calciomercato Roma, incontro per Dybala: è solo l’inizio

Calciomercato Roma, Dybala brilla nella vittoria contro la Sampdoria e continua a fare sognare i tifosi che lo vorrebbero ancora in giallorosso.

La Roma torna alla vittoria, e lo fa con un netto 3-0 sulla Sampdoria dell’ex laziale Dejan Stankovic. Non era una partita semplice, soprattutto per la pressione dovuta ai risultati delle pretendenti alla corsa Champions, su tutti l’Inter dell’altro ex Lazio Simone Inzaghi, che si è dovuta arrendere a San Siro contro la Fiorentina.

Con la vittoria la Roma si sarebbe assicurata l’aggancio ai neroazzurri, mantenendo viva la lotta al quarto posto. Il primo tempo, chiuso sullo senza reti, aveva fatto presagire uno dei più classici scivoloni, ai quali purtroppo il tifoso giallorosso è fin troppo abituato, ma l’espulsione ha cambiato l’inerzia della gara.

L’uomo in più ha concesso più spazi agli uomini di Mourinho, che fino a quel momento avevano dominato il match, senza però riuscire a trovare la via del gol. Ancora una volta il grande trascinatore è stato l’argentino Paulo Dybala, che ha trovato la decima rete stagionale, accompagnata da ben 7 assist, per la settima volta nella nostra Serie A.

Solo Di Natale e Totti e Ibrahimovic sono stati capaci di raggiungere un risultato simile dal 2004, e questo la dice lunga sul grande apporto che La Joya porta in termini non solo di qualità alla manovra offensiva. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e spunta addirittura un incontro con l’agente che delineerà definitivamente il suo futuro.

Calciomercato Roma, società al lavoro per il futuro di Dybala

10 goal e 7 assist in stagione lo rendono, almeno fino ad oggi, l’assoluto MVP della stagione della Roma. Paulo Dybala ha superato i problemi fisici che lo hanno attanagliato nella prima parte di stagione e si sta caricando sempre di più la squadra sulle spalle.

I tifosi non possono che amare il loro gioiello, ma soprattutto non possono che interrogarsi (e non con poco timore) sul suo futuro in giallorosso. Il calciatore ha ribadito la voglia di essere allenato da Mourinho nella prossima stagione, e dal mister arrivano segnali positivi sul fatto che sarà proprio lui a guidare la rosa anche nella prossima stagione.

Dybala a Roma sta bene, ma la clausola da soli 12 milioni di euro valida per l’estero potrebbe ingolosire tantissimi club, soprattutto inglesi che considererebbero irrisoria una cifra simile. La Roma ha già pensato a come tutelarsi al riguardo, infatti quella clausola potrebbe sparire a seguito di un rinnovo con conseguente aumento dell’ingaggio attuale, che passerebbe da 4,5 ad almeno 6 milioni di euro.

È previsto un incontro tra l’agente dell’attaccante Jorge Antun e la società, nel quale si parlerà appunto di rinnovo, che potrebbe anche arrivare ad una somma superiore rispetto ai 6 milioni di euro che si pensava inizialmente, ecco spiegata la sua presenza di ieri allo Stadio Olimpico, le telecamere infatti lo avevano “pizzicato” in tribuna, inquadrandolo proprio in occasione del gol del suo assistito