Calciomercato Roma, l’uragano Messi inguaia la Juve: tripletta per il ritorno

Calciomercato Roma, il futuro di Leo Messi scatena l’effetto domino e inguaia anche la Juventus. C’è la tripletta per il grande ritorno.

Il futuro di Lionel Messi si intreccia con il calciomercato della Serie A. La stella argentina può stravolgere i piani estivi di Roma e Juventus, con la tripletta servita per il grande ritorno. Il campione del mondo è alla sua seconda stagione con la maglia del PSG ma in vista della sessione estiva di calciomercato il suo futuro è ancora da decifrare. Il fantasista avrebbe fissato le condizioni per il grande ritorno: ecco la tripletta argentina che fa tremare Tiago Pinto e la Juventus.

Il possibile addio di Leo Messi al PSG è uno dei tormentoni che sta già accendendo il prossimo calciomercato estivo. Il talento argentino sembra pronto a lasciare il campionato francese per un suggestivo ritorno al Barcellona dopo due stagioni a Parigi. Le sorti del fantasista potrebbero incrociarsi direttamente con le manovre del calciomercato estivo della Serie A, a farne le spese possono essere sia Tiago Pinto che la Juventus. Secondo quanto rimbalza da oltreoceano l’attaccante argentino avrebbe fissato le richieste per il grande ritorno in maglia Blaugrana.

Calciomercato Roma, Messi chiede tre argentini al Barcellona: Pinto e la Juve ko

Per tornare a vestire la maglia del Barcellona, Leo Messi avrebbe richiesto un tris di rinforzi tra i connazionali alla dirigenza catalana. L’intrigo di mercato potrebbe mandare al tappeto sia la Roma che la Juventus, con lo scippo argentino alla finestra per convincere Leo Messi a firmare per il grande ritorno.

Secondo quanto evidenziato dal portale Elfutbolero.com.mx l’attaccante argentino avrebbe espressamente richiesto una tripletta tra i connazionali protagonisti della vittoria del Mondiale in Qatar. Si parte dal portiere Emiliano Martinez, accostato alla lista dei desideri di Tiago Pinto. A centrocampo il rinforzo richiesto da Messi sarebbe Macallister, mentre in attacco la richiesta punterebbe verso Angel Di Maria della Juventus. La tripla richiesta di Messi al Barcellona potrebbe dunque riscrivere gli equilibri del calciomercato estivo di Roma e Juve.