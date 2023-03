Calciomercato Roma, intrigo Mondiale e poker in Premier: trema il Milan

Calciomercato Roma, intrigo Mondiale per Tiago Pinto e poker dalla Premier League. Dal campionato inglese arrivano cattive notizie per il Milan

La Serie A si è fermata per l’ultima sosta Nazionali della stagione. L’Italia di Roberto Mancini ha ritrovato la vittoria contro Malta in trasferta. Il prossimo fine settimana il campionato italiano è pronto a riaprire il sipario con la corsa alla zona Champions League che vede la Roma attualmente al quinto posto. I giallorossi distano un punto dal Milan di Stefano Pioli, mentre dalla Premier League viene calato il poker che fa tremare il tecnico rossonero.

La Roma tornerà in campo domenica prossima, per affrontare la Sampdoria di Stankovic. La squadra giallorossa, che sarà falcidiata dalle assenze, dovrà ritrovare la vittoria dopo due sconfitte consecutive. Passi falsi che l’hanno vista scivolare al quinto posto, ad un punto dal Milan di Stefano Pioli. Le due squadre si affronteranno poi a fine aprile allo stadio Olimpico, in quello che si preannuncia uno scontro diretto per la lotta al piazzamento in Champions League. Ma la squadra rossonera rischia di essere vittima di un doloroso scippo in ottica calciomercato, scippo che può riaccendere la corsa al profilo che si è messo in mostra nel Mondiale in Qatar per la Serie A.

Calciomercato Roma, il Tottenham punta Maignan: fuori dalla lista il “Dibu” Martinez

Tra i protagonisti della vittoria dell’Argentina di Scaloni c’è stato senza dubbio il portiere Emiliano Martinez. Soprannominato “Dibu”, in estate potrebbe lasciare l’Aston Villa dopo tre stagioni. La Roma è stata segnalata sulle sue tracce per il post Rui Patricio, al pari della Juventus in Serie A.

Altra big accostata al portiere argentino è stata il Tottenham, che nelle scorse ore ha salutato ufficialmente Antonio Conte. In previsione del prossimo anno la squadra londinese è anche a caccia di un rinforzo per il ruolo di portiere. Secondo quanto riportato dal sito Footballinsider247.com, nella lista di quattro nomi degli Spurs non figurerebbe l’argentino. Presente invece Mike Maignan, estremo difensore e punto fermo del Milan di Pioli.