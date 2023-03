Esonero Conte, UFFICIALE: l’annuncio del Tottenham

Ultim’ora e nuovo ribaltone tecnico ufficiale: il Tottenham e Antonio Conte si separano. Ecco l’annuncio della società londinese che saluta il tecnico italiano

Esonero Antonio Conte, c’è la decisione ufficiale del Tottenham. Da pochi minuti è uscito il comunicato della società inglese, nei giorni scorsi il futuro del tecnico italiano è stato un vero e proprio tormentone. L’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan, ed il pareggio contro il Southampton costano caro all’allenatore leccese. Ecco l’annuncio ufficiale emesso dagli Spurs.

Dopo la panchina del Bayern Monaco c’è il ribaltone anche in casa Tottenham. Antonio Conte è stato sollevato dall’incarico della guida tecnica della squadra inglese. Il contratto dell’allenatore ex Inter e Juventus era in scadenza nella prossima estate ma il club inglese ha deciso di sollevarlo immediatamente dall’incarico. Ora le porte della Serie A possono riaprirsi per il tecnico pugliese, anche la pista Roma è stata accostata nuovamente al suo futuro. Ma non è l’unica suggestione in piedi per il ritorno del leccese in Serie A.

Antonio Conte esonerato, arriva la decisione UFFICIALE del Tottenham

Per il futuro di Conte si sono fatte avanti anche le ipotesi Juventus ed Inter, senza dimenticare il Milan di Pioli. Tutte e tre le big italiane potrebbero cambiare volto in panchina la prossima estate, e la pista Conte si può accendere nelle prossime settimane. Ecco intanto il saluto al leccese da parte del Tottenham.

L’esonero era nell’aria soprattutto dopo che nei giorni scorsi il tecnico aveva deciso di restare in Italia, al suo posto la coppia Stellini e Mason alla guida degli Spurs. Ecco il comunicato appena emesso dal Tottenham: “L’allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio al Club. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Cristian Stellini assumerà la squadra come Acting Head Coach per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come Assistant Head Coach.”