Accordo tra club e telefono bollente: il bomber vuole la Roma

Accordo tra club e telefono bollente: il bomber aspetta la Roma ed è in programma un contatto nella giornata di oggi. Ecco cosa sta succedendo

Ieri pomeriggio è uscito il nome di Dovbyk come possibile nuovo centravanti della Roma. Ecco adesso su cosa di concentrerà Ghisolfi, sul centravanti che andrà a sostituire Lukaku nello scacchiere tattico di Daniele De Rossi. Rimane sullo sfondo ovviamente Sorloth, per il quale ieri ci sarebbe anche stato un rilancio fino a 30 milioni non andato a buon fine, e allora il dirigente francese sta cercando di trovare altre soluzioni.

Come detto il nome è quello del centravanti del Girona, che l’anno scorso ha chiuso la Liga portandosi a casa il titolo di capocannoniere. Sembrava destinato all’Atletico Madrid, con un affare fatto per 40 milioni di euro bonus compresi così come riportato anche questa mattina da Matteo Moretto. Ma nel momento della chiusura qualcosa è saltato. E andiamo a vedere di che si tratta e perché, insomma, la Roma rimane in corsa.

Calciomercato Roma, si tratta per Dovbyk

“Durante l’incontro di ieri tra l’Atlético e l’agente dell’attaccante ucraino le condizioni non sono state definite. Non c’è accordo sui termini finali del contratto del giocatore e sulle commissioni”. Insomma, ci sono ancora da limare i dettagli e la Roma è pronta ad intervenire. Ma occhio anche al West Ham.

Di certo, conferma Moretto, c’è un’altra cosa: nelle prossime ore l’agente del calciatore ucraino ascolterà la proposta finanziaria del club giallorosso per capire se accettare o meno. Qualora dovesse andare tutto per il verso giusto il club capitolino sposterà i propri interessi sul Girona, per trovare un accordo. Insomma, la situazione come si può ben capire è davvero aperta. E potrebbe portare ad una soluzione che sembrava ormai nel dimenticatoio. Vedremo quello che succederà, ma dentro Trigoria sono giorni davvero caldissimi. In tutto questo è arrivato pochi istanti fa anche un aggiornamento di Di Marzio: “Il calciatore ha aperto ai giallorossi ma vanno migliorate alcune condizioni. Il sorpasso all’Atletico resta difficile”. Ma si tratta, comunque.