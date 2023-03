Da Mourinho a Conte, salta la panchina: ecco il doppio sì

Da José Mourinho fino ad Antonio Conte, intreccio da capogiro in panchina. Arriva il doppio sì dopo il ribaltone tecnico in Serie A.

Sono giornate caldissime per tante panchine in giro per l’Europa. Nei giorni scorsi c’è stato l’esonero di Nagelsmann in casa Bayern Monaco, sostituito sulla panchina bavarese da Tomas Tuchel. A stretto giro di posta si attende l’esonero di Antonio Conte dal Tottenham, e per il tecnico leccese sembrano pronte a riaprirsi le porte della Serie A. Scenario che stuzzica le fantasie di tanti addetti ai lavori, dopo il possibile esonero c’è il doppio sì che coinvolge anche José Mourinho.

La stagione calcistica è in pausa per l’ultima sosta Nazionali della stagione. Sosta che ha già riservata una sorpresa sul fronte del calciomercato degli allenatori, con l’esonero di Nagelsmaan dal Bayern Monaco ed il conseguente ingaggio di Tomas Tuchel per la squadra tedesca. L’ex Chelsea guiderà i bavaresi con un contratto fino al 2025, mentre è ancora da decifrare il futuro di Antonio Conte. Il tecnico pugliese è ad un passo dall’esonero in casa Tottenham, nei giorni scorsi è rimasto in Italia senza raggiungere gli Spurs. L’ex Inter e Juventus sembra pronto a tornare in Serie A, con un intreccio da mal di testa che coinvolge anche José Mourinho, allenatore della Roma.

Da Conte a Mourinho, è già il dopo Inzaghi in casa Inter: il verdetto dell’ex

Il maxi intreccio sulle panchine europee sta infiammando questi giorni di sosta Nazionali. Anche in Serie A possono arrivare diversi ribaltoni tecnici che coinvolgerebbero anche il futuro di José Mourinho, legato alla Roma fino al 2024. Sul tecnico portoghese arriva il verdetto dell’ex Inter, che coinvolge anche mister Conte.

A parlare dalle colonne del quotidiano Tuttosport è stato Alessandro Altobelli, ex bomber dell’Inter. L’ex centravanti si è concentrato sul futuro della panchina nerazzurra, bocciando la seconda stagione a guida Simone Inzaghi. Il grande ex stronca il tecnico piacentino e designa come eredi ideali di Inzaghi sia Conte che José Mourinho. Le parole di Altobelli: “Li reputo due grandi allenatori di quelli

che all’Inter hanno dato tanto e vinto. Sono sicuro che conquisterebbero altri trofei con i nerazzurri.”