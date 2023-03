Intreccio Mourinho-Ancelotti: c’è la data della firma

Intreccio Mourinho-Ancelotti: per quanto riguarda il tecnico del Real Madrid spunta la data della firma. Ecco dove va

Non si conosce, ancora, e non lo si conoscerà fin quando non ci sarà un incontro con la proprietà, vale a dire i Friedkin, il futuro di José Mourinho. Il tecnico portoghese, legato ancora da un anno e mezzo alla Roma, deciderà quello che sarà il suo lavoro dei prossimi anni solamente alla fine della stagione.

Più squadre, nel corso dei mesi scorsi e secondo quelle che sono state diverse indiscrezioni, hanno cercato lo Special One che, in una dichiarazione dopo la sosta invernale per il Mondiale, ha ammesso che avrebbe potuto lasciare la Roma lo scorso mese di dicembre. La sensazione è che la federazione portoghese ha fato tanta pressione sullo Special che poi ha deciso di chiudere la propria stagione senza stravolgimenti. Ma, in estate, le cose potrebbero davvero cambiare, soprattutto se i Friedkin non dessero quelle certezze sul mercato che il tecnico vuole. Vedremo quello che succederà, ma intanto i fatti sono questi.

Intreccio Mourinho-Ancelotti, il Brasile in pressing

Si è parlato, pure, di quelle che potrebbero essere le destinazioni di Mou. E, tra le altre, si è parlato con una certa insistenza del Real Madrid. Florentino Perez è un estimatore del portoghese, e siccome Ancelotti potrebbe lasciare il club spagnolo alla fine di questa annata – nonostante abbia ancora un anno di contratto – le voci di un interesse dei madrileni verso lo Special in quello che sarebbe un clamoroso ritorno di fiamma si sprecano.

Intanto, dalla Spagna, secondo quelle che sono le informazioni di DefensaCentral, ci sarebbe già una data da segnare in rosso sul calendario: anzi, un paio di giorni. Ancelotti infatti potrebbe firmare il suo contratto con il Brasile per prendere le redini della panchina verdeoro nella prossima stagione tra il 6 e l’8 aprile, quando la nazionale femminile sarà impegnata in Inghilterra. Questa sarebbe l’occasione giusta per l’incontro finale. Con Mourinho che, di conseguenza, diventerebbe forse il primo obiettivo del Real.