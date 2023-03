Scocca l’ora di Conte: esonero ufficiale e nuovo ribaltone

Scocca l’ora di Conte: esonero ufficiale e ribaltone immediato: il tecnico rimane solamente per poche ore senza panchina. Scatta subito l’effetto domino

Adesso è anche ufficiale. Con una nota appena apparsa sul proprio sito, il Bayern Monaco ha deciso di esonera dall’incarico di tecnico della Prima Squadra Nagelsmann. “L’FC Bayern Monaco ha sollevato dall’incarico l’allenatore Julian Nagelsmann. Questa decisione è stata presa dal CEO Oliver Kahn e dal membro del consiglio per lo sport Hasan Salihamidzic in consultazione con il presidente del club Herbert Hainer”.

Questa la nota del club bavarese che ha confermato quelle che sono state le indiscrezioni di ieri sera. E, contestualmente, i tedeschi hanno annunciato pure il nuovo tecnico. Non ci sono sorprese. Il posto è di Tuchel. “Nagelsmann sarà sostituito da Thomas Tuchel. Tuchel firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025 e lunedì supervisionerà per la prima volta l’allenamento della squadra”.

Scocca l’ora di Conte, anche lui a rischio esonero immediato

E, secondo le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, e in particolare dal football.london, Nagelsmann non dovrebbe rimanere senza panchina per molto tempo. Sì, il tecnico tedesco infatti potrebbe prendere immediatamente il posto di Antonio Conte che “molti giocatori si aspettano possa essere cacciato in questa sosta per le nazionali” si legge.

Insomma, l’effetto domino scatta immediato con Conte che tra pochi giorni, o poche ore, si potrebbe pure ritrovare senza panchina. E come vi abbiamo anche riportato nella giornata di ieri, l’allenatore italiano potrebbe accettare, qualora si presentasse nei prossimi mesi, un’offerta di qualche club della Serie A. E tra queste ci sarebbe anche la Roma, che ancora non ha deciso il futuro di Mourinho. O, per meglio dire, ancora non c’è stato nessun incontro tra le parti per decidere se proseguire insieme o meno. Vedremo nelle prossime settimane quello che succederà, ma senza dubbio, adesso, l’esonero di Conte con Nagelsmann libero si avvicina e anche in maniera sensibile.