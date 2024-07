La Roma ha detto no: resta con De Rossi

Calciomercato Roma, non solo movimenti in entrata, si pensa anche alle uscite. Ma i giallorossi hanno detto no all’addio. Resta con De Rossi

Non solo movimenti in entrata, perché dentro la Roma ci sono degli esuberi che prima o poi Ghisolfi deve piazzare. Il primo della lista, in questo momento, è sicuramente Karsdorp, che potrebbe anche finire nell’operazione Assignon. Certo, non è l’unico terzino destro nel mirino giallorosso. Ma comunque, questo è un altro discorso.

Daniele De Rossi in questa prima fase di preparazione ha lavorato con moltissimi ragazzini provenienti dalla Primavera. E qualcuno ha fatto bene: non solo adesso, ma già negli anni passati con Guidi e anche nelle nazionali ha fatto vedere delle buone cose. Parliamo di Pisilli, centrocampista autore della rete del pareggio contro il Kosice, che ieri ha ricevuto un interesse della Sampdoria di Pirlo, che l’anno scorso ha avuto in rosa Darboe. Ma la risposta della Roma è già arrivata.

La Roma ha detto no, Pisilli rimane

Niente da fare per i liguri. Al momento Pisilli non si muove e rimane agli ordini di De Rossi. Poi il calciomercato è lungo e sappiamo che tutto può sempre succedere, ma per ora la risposta alla richiesta di prestito arrivata da Genova è stata rispedita al mittente.

DDR lo vuole vedere ancora da vicino, sicuro, e poi deciderà se è giusto mandarlo a giocare oppure se è meglio tenerlo vicino a sé per farlo crescere con i suoi consigli e con quelli di Paredes, che ha rifiutato l’Arabia, e che è atteso a Trigoria prima della partenza verso l’Inghilterra. L’argentino deve smaltire le fatiche di una Coppa America vinta e ha bisogno di riposo in vista di un’altra stagione impegnativa. Coccolerà Soulé e farà da chioccia ai giovani. E tra questi c’è Pisilli. Che per ora rimane.