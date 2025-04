Dall’Inter alla Roma: 35 milioni e doppio addio

Dall’Inter alla Roma, doppio addio e prezzo già fissato: non bastano 30 milioni di euro. Ecco le ultime di calciomercato.

La Roma sta vivendo un periodo di trasformazione sia sul campo che nella dirigenza. Sotto la guida di Claudio Ranieri, tornato per la terza volta sulla panchina giallorossa, la squadra ha ritrovato stabilità e risultati positivi. Tuttavia, Ranieri ha annunciato che non sarà l’allenatore nella prossima stagione, parlando altresì del futuro ruolo di consigliere che lo attende a partire dalla prossima stagione.

Attualmente, la Roma occupa la settima posizione in Serie A con 53 punti, frutto di 31 partite giocate, 46 gol fatti e 31 subiti. La corsa per un posto nelle competizioni europee è serrata e destinata a intrecciarsi prossimamente anche con le ripercussioni che i futuri piazzamenti avranno sulle scelte di mercato.

Su tale ultimo fronte, la Roma, come tante altre realtà, è attiva nella ricerca di rinforzi ed è stata in questi giorni legata anche ad uno scenario di respiro ben più internazionale. Il mercato calcistico europeo, infatti, è in fermento per l’interesse suscitato da Luis Henrique, talentuoso esterno brasiliano dell’Olympique Marsiglia. Il 23enne, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, ha attirato l’attenzione di club di primo piano come Bayern Monaco e Inter.

Calciomercato Roma, il Bayern Monaco fa sul serio per Luis Henrique del Marsiglia: 35 milioni

Anche la Roma aveva mostrato interesse per Henrique, ma sembrava che l’Inter potesse aver preso il sopravvento nella corsa al giocatore. Sotto la guida di Roberto De Zerbi, Henrique ha registrato 9 gol e 5 assist in questa stagione, attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui alcuni della Premier League. ​​

Parallelamente, l’Inter ha intensificato gli sforzi per acquisire Henrique. Recentemente, il direttore sportivo del Marsiglia, Medhi Benatia, è stato avvistato a Milano durante la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter, alimentando le speculazioni su possibili negoziati con i nerazzurri.

Gli stessi interessi dell’Inter, però, vanno adesso circoscritti ad uno scenario che sta vedendo soprattutto il Bayern Monaco muovere i passi più concreti. Nello specifico, secondo Sky Sport Germania, Max Eberl e Christoph Freund, rispettivamente membro del consiglio sportivo e direttore sportivo del Bayern, avrebbero avviato contatti preliminari con l’entourage di Henrique, raccogliendo informazioni dettagliate sul giocatore. Henrique è consapevole dell’interesse del Bayern, che apprezza la sua versatilità e vede nel suo prezzo, stimato tra i 30 e i 35 milioni di euro, un’opportunità interessante. ​