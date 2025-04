Firma bianconera e ribaltone Roma-Milan: Abraham ha già risposto

Abraham ribalta Roma e Milan: la risposta è stata immediata e lo ha anche annunciato senza giri di parole. Ecco la firma bianconera.

​La corsa alle competizioni europee in Serie A è più accesa che mai, con squadre storiche come Roma e Milan che affrontano sfide significative per assicurarsi un posto nelle competizioni continentali. La Roma, sotto la guida di Claudio Ranieri, ha mostrato segnali positivi, mantenendo una certa continuità di risultati.

Il recente pareggio contro la Juventus ha evidenziato la resilienza della squadra, che continua a lottare per un piazzamento in Champions League. D’altra parte, il Milan sta attraversando un periodo turbolento, con risultati altalenanti che mettono in discussione la loro qualificazione alle competizioni europee.​

In questo contesto, la figura di Tammy Abraham emerge come centrale nelle dinamiche di entrambe le squadre. L’attaccante inglese, dopo un inizio brillante con la Roma nella stagione 2021-2022, ha affrontato una serie di sfide, tra cui un grave infortunio al legamento crociato anteriore che ha limitato le sue apparizioni nella stagione 2023-2024. Con l’arrivo di Artem Dovbyk alla Roma, Abraham ha visto ridursi le sue opportunità di gioco, portando al suo trasferimento in prestito al Milan nell’agosto 2024. ​

Abraham e quella suggestione a stelle e strisce: resta Lucca sullo sfondo per Roma e Milan

Al Milan, l’ex Chelsea non ha avuto un impatto significativo e il suo futuro ora è ancora tutto da scrivere. Santiago Gimenez, arrivato dal Feyenoord per oltre 30 milioni di euro, ha avuto un inizio promettente ma ha poi mostrato segni di difficoltà, perdendo il posto da titolare a favore di Abraham.

Nelle ultime partite, l’allenatore Sergio Conceicao ha preferito schierare Abraham, che ha segnato in entrambe le gare contro Inter e Fiorentina. Inoltre, contro la Fiorentina, Gimenez è rimasto in panchina fino all’infortunio di Abraham, mentre Jovic è stato preferito come sostituto.

Con l’attuale situazione dell’attacco, il Milan sta valutando l’acquisto di un nuovo centravanti. Lorenzo Lucca dell’Udinese è uno dei nomi sotto osservazione, come riferiscono le penne di Milanlive.it. I friulani valutano il giocatore tra i 30 e i 35 milioni di euro e in quel di Via Aldo Rossi dovranno decidere se investire in un nuovo attaccante o concentrarsi su altri reparti, considerando che giocatori come Jovic sono in scadenza e Abraham è in prestito dalla Roma.

Tammy Abraham ha, inoltre, recentemente lasciato intendere di essere affascinato dall’idea di un futuro in Major League Soccer. L’attaccante inglese, attualmente in forza all’AC Milan, ha parlato del suo rapporto con Christian Pulisic – compagno di squadra sia al Chelsea che ora al Milan – e non ha escluso l’ipotesi di seguirlo un giorno negli Stati Uniti.

“Se mai dovesse venire fuori l’argomento America – ha raccontato Abraham – gli ho detto: se ti offrono un contratto, portami con te!”. Anche questo scenario, dunque, va quantomeno preso in considerazione in modo ipotetico in vista di un’estate che potrebbe regalare grosse novità da diversi punti di vista. Tra le poche, ad oggi, una delle certezze pare essere relativa, però, alla volontà della Roma di non puntare ulteriormente sul giocatore. Anche a Trigoria, inoltre, il nome di Lucca è stato uno di quelli valutati con maggiore attenzione in questi mesi.