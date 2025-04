Nuovo allenatore Roma: la “follia” dei Friedkin

Nelle ultime ore si è esponenzialmente intensificata la caccia al prossimo allenatore dell’As Roma. Ecco le ultime

La lotta alla zona Champions, i possibili addii di diversi cosiddetti “senatori”, la permanenza o mano di alcuni prestiti… Tutto molto interessante e avvincente, ma la tifoseria giallorossa e il resto dell’Italia calcistica ha una sola domanda in meno: chi sarà il prossimo allenatore della Roma?

A rispondere a tale domanda può essere soltanto lo stesso uomo che, nelle ultime settimane, sta vivendo una conferenza stampa senza soluzione di continuità relativa proprio a colui che andrà a sostituirlo sulla panchina giallorossa: Claudio Ranieri. La famiglia Friedkin ha infatti affidato al tecnico nato a Testaccio le redini di Trigoria, delegandogli sostanzialmente ogni compito relativo all’Associazione Sportiva Roma e, di conseguenza, anche quello di scegliere il proprio successore.

Svariati i nomi orbitati negli scorsi giorni intorno al pianeta Roma, con diverse ipotesi in merito al possibile approdo di giochisti del calibro di Gian Piero Gasperini, Roberto De Zerbi e Maurizio Sarri o blasonati gestori come Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri e Roberto Mancini.

Tuttavia, lo stesso Ranieri ha fornito ai giornalisti un’indicazione piuttosto sorprendente, affermando che le figure da lui contattate non sarebbero state citate sulle prime pagine dei giornali. Una dichiarazione che ha gettato nel panico la città eterna, acuendo ulteriormente la frenesia della caccia al tesoro attualmente in atto. Nel corso delle ultime ore, tuttavia, sono emersi elementi in grado di ribaltare clamorosamente le aspettative di tifosi e addetti ai lavori in merito al prossimo tecnico che siederà sulla bollente panchina giallorossa.

Ten Hag prossimo allenatore giallorosso? Trevisani è certo: “Sarebbe una follia”

Le immagini di ieri sera con Erik Ten Hag ospite – ex allenatore dell’Ajax e del Manchester United attualmente fermo ai box – allo Stadio Olimpico per prendere visione del big match tra Roma e Juventus hanno letteralmente mandato in tilt il popolo capitolino, che oggi, tra i vicoli della città eterna, ha iniziato a prefigurarsi una stagione 25/26 con il tecnico olandese in panchina.

Vi è una sparuta minoranza, tuttavia, che ci tiene ad affermare che, con grande probabilità, l’ex United abbia semplicemente scelto di assistere ad una partita di indubbio fascino. Altri, al contrario, sono stati ulteriormente insospettiti dalla cena che l’allenatore olandese avrebbe compiuto ieri sera con Ranieri e Hummels e dalla visita di stamane al centro sportivo Fulvio Bernardini.

Tra i più convinti esponenti della prima fazione vi è Riccardo Trevisani, noto telecronista e tagliente opinionista calcistico, che, nel corso della trasmissione ‘Pressing’, ha detto la sua sulle voci sopracitate: “Si è andato a vedere una bella partita. Gli americani hanno sbagliato tante cose, ora non credo che vogliano prendere Ten Hag. Non credo proprio. Sarebbe una follia. Gli allenatori di solito vanno a vedere le partite o gli allenamenti”.