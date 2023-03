Conte in Italia, c’è il sostituto al Tottenham: conto alla rovescia

Dall’Inghilterra rilanciano il possibile esonero di Antonio Conte in casa Tottenham. Il tecnico pugliese resterà in Italia, il suo ritorno in Serie A sembra dietro l’angolo

La seconda stagione alla guida del Tottenham per Antonio Conte rischia di chiudersi con un esonero. In ogni caso, l’ex tecnico di Juventus ed Inter ha il contratto in scadenza con la squadra londinese ma secondo le ultime dall’Inghilterra l’esonero è sempre più vicino. L’ultimo indizio è clamoroso, e vede il tecnico pugliese restare in Italia nei prossimi giorni e non tornare alla guida degli Spurs. La Serie A sembra pronta a riaprire le porte a mister Conte, fino al 2021 alla guida tecnica dell’Inter.

L’esonero immediato di Antonio Conte dal Tottenham sembra sempre più vicino. Continuano a rincorrersi voci che vorrebbero il tecnico pugliese ad un passo dal ritorno in Serie A la prossima stagione. Ed è tornata d’attualità anche la pista che porta alla panchina della Roma, con il futuro di José Mourinho ancora da decifrare in vista del prossimo anno. Il tecnico portoghese è in attesa dell’incontro cruciale con la proprietà Friedkin. In caso di addio allo Special One il profilo del salentino potrebbe tornare in voga per la panchina della Roma. Anche le due squadre milanesi potrebbero pensare di ingaggiare l’attuale tecnico del Tottenham, il cui esonero appare sempre più vicino. Ecco le ultime che filtrano dall’Inghilterra, l’indizio potrebbe aprire al divorzio immediato tra Antonio Conte e la squadra londinese.

Calciomercato, Conte sempre più vicino all’esonero: il tecnico resta in Italia

La sensazione è che siano ore decisive per il futuro del tecnico salentino. Si attendono decisioni da parte dei piani alti del Tottenham al momento, ma secondo quanto filtra dall’Inghilterra il segnale che arriva è quello del divorzio immediato sulla panchina degli Spurs.

Secondo quanto rilanciato da Sky Sports il tecnico italiano non è rientrato in Inghilterra nelle scorse ore. Secondo quanto aggiunge Theathletic.com a dirigere l’amichevole tra Tottenham e Ipswich Town è stata diretta da Stellini e Ryan Mason. Quest’ultimo venne indicato a più riprese come l’erede della panchina del tecnico leccese in caso di addio anticipato in casa Spurs.