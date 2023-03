Conte-Roma, primo via libera in Serie A: non lo vogliono più

Conte-Roma, primo via libera in Serie A per il tecnico salentino. Non lo vogliono più per le frizioni che ci sono state

La luna di miele di Conte in Premier League, a Londra precisamente, è ormai ai titoli di coda. Tant’è che si vocifera che, un addio, possa esserci già nei prossimi giorni, soprattutto dopo l’ultima uscita del tecnico che ha attaccato pubblicamente i giocatori del Tottenham. Insomma, un ribaltone nelle prossime ore non sarebbe poi così impossibile.

Ma quale potrebbe essere la destinazione del tecnico italiano la prossima stagione? Non ci sono dubbi che Conte abbia la voglia di tornare nel Bel Paese: la nostalgia canaglia è qualcosa che ha colpito anche il salentino che in Italia ha famiglia e che non vuole perdersi più nemmeno un minuto del calore dei propri cari. Un avvicinamento è nell’ordine delle cose anche se Conte dovrà rivedere al ribasso lo stipendio. Lì, il Tottenham, gli dà 16 milioni di euro all’anno, una cifra che nessuno qui gli può garantire. Ma questo lo sa bene, e sarebbe anche disposto a percepire di meno pur di tornare in Serie A.

Conte-Roma, l’Inter non lo vuole più

E, secondo Repubblica, sarebbero tre i club in ballo. Juventus, Milan e soprattutto la Roma, con un Mourinho che non sa ancora cosa fare soprattutto perché con i Friedkin non ha parlato. E la proprietà, così come vi abbiamo raccontato questa mattina, attenderà solamente la fine della stagione per capire come muoversi: tutto, è evidente, potrebbe cambiare con un piazzamento o meno tra le prima quattro che garantirebbe la Champions League e i relativi introiti.

Indietro l’Inter, visti i non buoni rapporti con Marotta e Ausilio che di pratica escludono un ritorno a Milano sponda nerazzurra. Ma la Roma, comunque, c’è. Confermate quindi tutte le voci dei giorni scorsi. Sì, Conte, potrebbe essere davvero l’erede dello Special One nella capitale.