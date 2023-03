Calciomercato Roma, incognita Mourinho: la richiesta dei Friedkin

Calciomercato Roma, il futuro di Mourinho è ancora tutto da scrivere. Ecco la richiesta dei Friedkin allo Special One

I contatti tutti rinviati in estate. Al momento la testa deve essere solamente al campo. E alle sollecitazioni che sono arrivate dallo Special One, che più volte ha fatto chiaramente intendere di aspettarsi dei rinforzi dal mercato, l’impassibilità dei Friedkin è stata sempre identica.

Il patron della Roma – spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – vuole andare avanti con Mourinho ma ha posticipato tutti i discorsi alla fine della stagione. Sia per quanto riguarda il futuro del tecnico – che chiede garanzie sul mercato ma che sa che ci sono i paletti del fair play finanziario da rispettare, sia per quanto riguarda i contratti in scadenza. Solamente per Smalling, così come vi abbiamo raccontato, sono stati fatti dei passi in avanti. Per il resto tutto fermo, bloccato, per parlarne a bocce ferme. Anche perché Dan sembra essere deluso da quelli che sono stati gli ultimi risultati. Insomma, pazienza. Tempo. Questa la richiesta della proprietà.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole garanzie

Mourinho vorrebbe delle garanzie adesso ma dovrà solamente attendere e poi potrà fare le sue valutazioni. Ma il suo futuro sulla panchina della Roma non è sicuro. Lui vorrebbe vedere rinforzata la squadra e sotto questo aspetto è decisamente fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League.

Che porterebbe sicuramente degli introiti importanti e che potrebbe anche aumentare l’appeal del marchio verso nuovi sponsor. Tutte cose che però verranno discusse alla fine della stagione, e non adesso, come vorrebbe il tecnico portoghese. Anche perché Dan, a Roma, non si fa vedere dallo scorso 9 marzo quando ha visto da vicino la partita contro la Real Sociedad. Poi i continui impegni di lavoro lo hanno portato lontano dalla Capitale. I contatti con Mou ci sono, non frequentissimi ma cordiali, ma chissà di cosa si parla. Il tutto gestito da Pinto. Insomma, un futuro tutto da scrivere. Un futuro che ancora non si conosce.