Roma, stangata UFFICIALE del Giudice Sportivo: 4 squalifiche e non solo

Lazio-Roma, c’era tanta attesa intorno alle decisioni del Giudice Sportivo dopo il derby vinto dai biancocelesti. Ecco le sanzioni ufficiali dopo la concitata stracittadina

Il Giudice Sportivo si è pronunciato ufficialmente dopo la ventunesima giornata di Serie A. C’era enorme attesa intorno alle decisioni che riguardavano la Roma dopo il derby vinto dalla Lazio. La sfida ha visto diverse polemiche dentro e fuori dal campo, con un accento riguardo quanto avvenuto negli spogliatoi dopo il triplice fischio del direttore di gara. Ecco le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo.

Sul sito della Lega Serie A sono appena uscite le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo. La Roma dovrà scontare quattro squalifiche e non solo dopo la sfida alla Lazio di Sarri. In casa giallorossa è stato deciso per un turno di stop verso tre giocatori ed un componente dello staff tecnico, oltre ad una doppia multa pecuniaria. L’arbitro Massa aveva espulso Roger Ibanez per un doppio giallo dopo appena trentadue minuti di gioco. Il cartellino rosso ha inevitabilmente condizionato la gara dei giallorossi e favorito la vittoria di misura della squadra di Sarri. Poi a fine gara c’è stata l’espulsione di Bryan Cristante, senza dimenticare il pesante cartellino giallo sventolato in faccia a Gianluca Mancini, diffidato.

Lazio-Roma, la stangata UFFICIALE del Giudice Sportivo: multe e pioggia di squalifiche

Per Ibanez e Mancini è stata confermata la squalifica per un turno di campionato. Per quel che riguarda Bryan Cristante, oltre ad una giornata di squalifica, c’è anche l’ammenda da 10 mila euro. Si legge nelle motivazioni ufficiali: “Per avere, al termine della gara, in reazione alla provocazione di un calciatore avversario, assunto un atteggiamento aggressivo.”

Stessa ammenda, oltre ad una giornata di squalifica, per Nuno Santos. L’allenatore dei portieri è stato sanzionato con questa motivazione: ‘per avere, al 44esimo del primo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.” Nessuna sanzione per José Mourinho, presente negli spogliatoi dopo il triplice fischio. In casa Lazio c’è da registrare la squalifica di Marusic, protagonista dello scontro con Cristante e anche di Marco Ianni, collaboratore di Sarri. Contro la Roma anche 4 mila euro di multa per lancio di fumogeni in campo oltre ad una sanzione da 3 mila euro per aver ritardato l’inizio del secondo tempo.