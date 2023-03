Espulsione Ibanez, giudizio spietato: “Io non avrei mai giocato”

Lazio-Roma, il cartellino rosso sventolato in faccia a Roger Ibanez continua a far discutere gli addetti ai lavori. Ecco la provocazione dell’ex difensore: “Io non avrei mai giocato”

La Roma è reduce dalla cocente sconfitta nel secondo derby stagionale contro la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri si è imposta di misura come nella sfida d’andata, anche stavolta tra i protagonisti in negativo in casa Roma c’è stato Roger Ibanez. Il difensore brasiliano è stato espulso dopo la mezz’ora di gioco dall’arbitro Massa. Cartellino rosso che non va giù all’ex difensore, simbolo dell’Inter e della Nazionale azzurra nella sua carriera.

Continua a dividere l’episodio dell’espulsione di Roger Ibanez durante il derby tra Roma e Lazio. Il difensore brasiliano ha terminato la propria gara dopi appena trentadue minuti, fatali di due cartellini gialli decisi dal direttore di gara, Davide Massa. Nelle scorse ore anche Roberto Pruzzo aveva attaccato la decisione del fischietto della sezione di Imperia. L’ex bomber ha alzato la voce contro il cartellino rosso: “Mai vista un’espulsione così“. A fare eco alle accuse dell’ex attaccante è stavolta un ex difensore, simbolo dell’Inter e dell’Italia nella sua carriera.

Lazio-Roma, Bergomi contro il rosso a Ibanez: “Lui fa di tutto per togliersi”

Giuseppe Bergomi non ha digerito la decisione del doppio giallo rifilato al difensore giallorosso. Ecco le parole dell’ex Inter, oggi commentatore ed opinionista calcistico. Intervenuto allo Sky Calcio Club, l’ex difensore ha così commentato il derby vinto dalla Lazio: “Non mi aspettavo una partita diversa dalla Roma. Quando vince la esaltiamo per questo suo modo di giocare.”

L’opinionista pone l’accento sull’episodio che ha visto espulso il numero 3 della Roma. Bergomi ha le idee chiare: “Rosso a Ibanez? Lui fa di tutto per togliersi. Con questi arbitraggi io non avrei mai giocato.” L’episodio, decisivo nell’economia della gara in favore dei biancocelesti, continua a scatenare polemiche tra gli addetti ai lavori. In tanti continuano a criticare la scelta del direttore di gara durante la stracittadina.