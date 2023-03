Lazio-Roma, da Luis Alberto alla rissa: negli spogliatoi è successo di tutto

Lazio-Roma, dalle parole di Luis Alberto alla rissa negli spogliatoi. Dentro l’Olimpico è successo di tutto. Ecco il racconto

Un derby strano, durissimo, indirizzato dall’espulsione di Ibanez e che poi alla fine si è chiuso in rissa con la doppia espulsione a Marusic e Cristante. Ma la tensione è continuata anche alla fine del derby, con le parole fuori luogo di Luis Alberto nell’intervista rilasciata a Dazn e con qualche faccia a faccia dentro l’Olimpico.

Allora, partiamo da quello che ha detto il centrocampista della Lazio: “Quando si parla prima di una partita e poi si perde bisogna stare zitti. Loro hanno parlato troppo come sempre fanno prima e ora si sono sentiti inc… e devono stare zitti”. Parole che hanno reso l’aria ancora più calda dentro lo stadio. Tant’è che gli screzi finali in campo ci sono stati anche dentro lo spogliatoio.

A riportare il tutto ci ha pensato il Corriere dello Sport, che svela che Luis Alberto e Romagnoli – anche lui con poco tatto dopo il match visto che ha preso in giro Mourinho – hanno discusso con alcuni giocatori della Roma. C’era anche Lotito nelle vicinanze che prima avrebbe fatto allontanare i propri giocatoti, ma poi anche lui sarebbe andato a discutere con alcuni dirigenti della Roma.

Insomma, tensione altissima, dopo un derby tirato che la Roma, nonostante l’inferiorità numerica, ha perso per una disattenzione di un singolo, quella di Zalewski che non è intervenuto sul passaggio filtrante di Felipe Anderson che ha spalancato la porta a Zaccagni che poi è stato bravo a battere Rui Patricio che stasera in più di un’occasione ha fatto il suo. Come sempre il derby lascia strascichi, stavolta forse più di altre volte. Alla fine anche Mourinho è stato negli spogliatoio ma lui solamente per parlare con la propria squadra dopo una partita che, in generale, la Roma non ha perso meritatamente. Anzi, visto come sono andate le cose, avrebbe meritato di più. Ma così purtroppo non è stato. E adesso bisogna leccarsi le ferite.

La ricostruzione finale

Questa infine la ricostruzione finale sempre del Corriere, con i calciatori giallorossi della Roma che hanno risposto ad alcune provocazioni, mentre Lotito ha cercato di calmare gli animi. Mourinho che era arrivato in quei momenti, ha successivamente inveito nei confronti del presidente biancoceleste. “Che c***o guardi?”. Lotito ha controbattuto a tono: “Che c***o guardi tu. Io sono il presidente della Lazio, questa è casa mia e passo dove mi pare. E tu qui non ci potresti stare”. L’intervento di Salvatore Foti e di alcuni giocatori romanisti ha poi messo la parola fine sulla vicenda.