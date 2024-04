Dybala di nuovo con Morata: la richiesta al presidente

Dybala potrebbe tornare a formare un clamoroso tandem d’attacco insieme all’ex compagno Morata: la richiesta al presidente

Arrivato alla Roma appena un anno fa, Paulo Dybala grazie alla sua classe e al suo talento è riuscito in pochissimo tempo a prendersi la squadra sulle spalle, diventando uno dei pilastri di questa rosa. Un addio turbolento con l aJuventus ed un mancato approdo all’Inter per poi approdare finalmente alla capitale, una città che lo ha accolto come il grande campione che è, con la presentazione al Colosseo quadrato.

Nonostante i gol però l’argentino ha dimostrato anche una tenuta fisica piuttosto preoccupante, che lo ha tenuto spesso lontano dal rettangolo di gioco, ma quando è in campo la differenza si nota e come, tanto da risultare spesso decisivo.

Le sue prestazioni con la maglia giallorossa non stanno passando inosservate, e molti top club tengono l’argentino sotto la propria lente di ingrandimento, soprattutto a causa della clausola ancora presente sul suo contratto, che rischia di favorire un suo addio.

Addio Dybala con la clausola, un top club lo ha messo nel mirino

A far discutere riguardo Paulo Dybala non sono solo le prestazioni n campo o la sua tenuta fisica. Il contratto de La Joya rischia di essere l’ago della bilancia che deciderà un’eventuale addio a fine stagione. Le clausole presenti, 20 milioni per l’Italia e solo 12 per l’estero, ed un mancato accordo sul rinnovo gettano nuove ombre sul suo futuro, che rischia di essere lontano dalla capitale.

La Roma avrebbe dovuto presentare al calciatore un rinnovo che comprendesse un aumento dell’ingaggio che portasse all’eliminazione delle suddette clausole, cosa che non è ancora avvenuta. Proprio per questo molti club continuano a tenerlo d’occhio, uno in particolare dove ritroverebbe alcuni suoi connazionali.

Stiamo parlando dell‘Atletico Madrid che, secondo quanto riporta Elgoldigital.com, che parla della volontà del Cholo Simeone di portarlo in Spagna per giocare con i Colchoneros. Un acquisto che a quanto pare farebbe gola anche alla tifoseria, visti i continui messaggi dei tifosi madrileni sui social che inneggiano all’acquisto de La Joya, ma prima ci sarà da convincere il calciatore a non rinnovare con la Roma, visto che ancora oggi il rinnovo resta un opzione più che concreta.