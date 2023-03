Lazio-Roma, rissa finale e doppio rosso. Ecco chi paga la tensione altissima durante il match. Oltre Ibanez, ovviamente, che ha indirizzato il derby

Il derby finisce in rissa. Una rissa che ha portato ad una doppia espulsione. In generale, i rossi, sono stati cinque: prima Ibanez per doppia ammonizione, poi Lanni della Lazio e Nuno Santos dalla panchina, e infine Marusic e Cristante.

Non se le sono mandate a dire i due. E Massa ha deciso per il doppio rosso. Un Massa troppo frettoloso nel primo tempo quando ha ammonito per la prima volta il difensore brasiliano. Ma nel secondo episodio, purtroppo, non ha potuto fare nulla. In questo caso, Ibanez, dopo un errore in fase di controllo, doveva far lasciare andare Milinkovic. Si era nella metà campo della Lazio, e ci sarebbe stato tutto il tempo per recuperare il pallone o, per lo meno, rimettersi in posizione. Un’ingenuità, che ha deciso il derby.

Lazio-Roma, alla fine il doppio rosso

Insomma, un derby acceso, troppo, che è finito nel peggiore dei modi. E non pensiamo ovviamente a quello che è successo alla fine del match ma per come è finita la partita, un 1-0 che lascia la Roma al quinto posto in classifica ad un punto dal Milan che ieri aveva perso contro l’Udinese.

Ai giallorossi, però, non si può rimproverare nulla. In campo hanno messo tutto, anche in inferiorità numerica, e avevano anche trovato il pareggio con l’autorete di Casale. L’urlo in gola è stato strozzato dal fuorigioco di Smalling.