Lazio-Roma, sempre Ibanez: doppio giallo e partita stravolta

Lazio-Roma, sempre Ibanez: doppia ammonizione nello spazio di mezz’ora e rosso per il difensore. Ancora il brasiliano decisivo

Cambia il derby, e lo fa in maniera brutta per la Roma. Che rimane in dieci uomini. Ibanez espulso per doppia ammonizione. Il secondo fallo è su Milinkovic dopo un controllo sbagliato. Il difensore brasiliano affossa il centrocampista della Lazio e Massa gli mostra il secondo giallo.

Forse ci sarebbe qualcosa da dire sulla prima ammonizione. Ma il derby è stravolto. Sempre per un errore del brasiliano che già all’andata lo aveva deciso con un errore che aveva aperto alla rete poi risulta decisiva. Al momento si abbassa Cristante in difesa. Ma già in panchina ci sono movimenti.

Lazio-Roma, nessun cambio

La Roma per il momento non ha fatto nessun cambio, con Cristante che si è abbassato dietro e con Mancini e Smalling che completano il reparto. Il centrocampista ha preso proprio il posto sul centrosinistra, quello di Ibanez.

In ogni caso qualcuno si sta già muovendo ed è normale pensare che alla fine del primo tempo, Foti, farà qualche cambio dopo aver sentito ovviamente Mourinho. Il più indiziato al momento ad uscire è Belotti, che ne ha prese poche lì davanti.