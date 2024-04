Calciomercato Roma, firma capitale gratis: sfida ai bianconeri

Sfida in Premier League e firma gratis capitale, adesso lo sa anche la Roma: ecco cosa sta succedendo.

L’attenzione nei confronti del presente è, come noto, da giustificarsi anche alla luce del gran peso che le sentenze di questa parentesi finale di campionato potrebbero fornire in vista delle prossime decisioni societarie e dirigenziali in quel di Trigoria. Disambiguata in modo definitivo la posizione di De Rossi, con una conferma che era ormai nell’aria, i Friedkin dovranno adesso fare i conti con una rosa di questioni non meno centrali, passanti per le ponderazioni relative all’organigramma e quelle su un mercato che importanti modifiche potrebbe prossimamente apportare allo scacchiere.

L’obiettivo è quello di catalizzare un nuovo percorso con Daniele De Rossi, al termine di un semestre fin qui nobile ma che ha ancora tanto da dire e offrire. Pur confermando un’ossatura principale, la Roma dovrà essere brava a intervenire nei diversi reparti apparsi deficitari o prossimi al dover salutare diversi elementi, per ragioni di età o contrattuali. Tra i vari, figura anche una zona difensiva non avulsa da possibili interventi.

Calciomercato Roma, sfida in Premier League per Adarabioyo

In queste ore di vigilia di Napoli-Roma, è ben restituita la consapevolezza di deficit difensivo della Roma in termini numerici: trattasi di uno scenario attualmente legato alla vicenda Ndicka e alla squalifica di Llorente, ma che non deve nascondere la consapevolezza verso eventuali interventi estivi in questa zona di campo.

L’età non più giovanile di Smalling, unitamente ad una situazione Huijsen che lascia propendere per un ritorno presso la base juventina, sono solo alcuni dei presupposti che giustificherebbero interventi mirati in difesa. A tal proposito, stando così le cose, non può sfuggire uno scenario di mercato che ha destato non pochi interessi in queste ore e di cui già riferitovi. Alludiamo alla comunicazione di Tosin Adarabioyo al Fulham, al quale ha già fatto sapere di non voler rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Finito nel recente passato anche nel mirino di Roma e Milan, il difensore centrale si profila come un’importante occasione di mercato, sulla quale ci sarebbe, però, una già folta concorrenza in Premier. Secondo l’Express, infatti, sulle sue tracce si muovono con attenzione Liverpool, Newcastle e Tottenham, pronte ad assecondare i suoi aneliti di imbattersi in una nuova sfida.