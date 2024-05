Sospensione UFFICIALE: abbandonano il campo

In occasione di un match valido per il campionato, è avvenuta una rissa con successiva sospensione del match. Le circostanze sono alquanto ricambolesche

Nel corso della breve ma intensa storia del calcio italiano è avvenuto davvero di tutto nei campi della penisola ma, come spesso accade agli italiani, c’è sempre spazio per stupire ulteriormente spettatori e tifosi.

Le risse tra giocatori di due società diverse sono ormai (sfortunatamente) prassi piuttosto interiorizzata nello sguardo di ogni appassionato di calcio, ma ciò che è recentemente avvenuto in uno stadio del bel paese ha davvero dell’incredibile.

I calciatori si scontrano con i dirigenti

Il teatro dell’episodio a dir poco controverso consumatosi la scorsa domenica è stato lo stadio in cui il Football Club Torvajanica ha ospitato gli sfidanti del Real Testaccio, nel match di campionato valido per il Girone E della Prima Categoria. Mentre il match si stava svolgendo regolarmente con un risultato di 3-2 in favore dell’F.C. Torvajanica, l’allenatore di quest’ultima avrebbe chiamato la sesta sostituzione del match… Una mossa apparentemente innocua, che, tuttavia, ha generato letteralmente il panico tra le fila dei padroni di casa. Difatti, al momento del cambio, il calciatore designato per abbandonare il terreno di gioco si sarebbe rifiutato di lasciare il posto al proprio subentrate e così anche il secondo calciatore indicato dai dirigenti della società.

Passa qualche istante di confusione e, dopo che una sostituzione sembra effettivamente avere luogo, i componenti della formazione dell’F.C. Torvajanica scelgono di protestare nei confronti della decisione dei dirigenti mettendo in atto una contestazione a dir poco curiosa: lo scacchiere dei padroni di casa abbandona di colpo il terreno di gioco, generando la sospensione del match da parte del direttore di gara. Poco dopo, come recita il referto pubblicato su tuttocampo.it, il direttore di gara ha osservato alcuni componenti della rosa dell’F.C. Torvajanica intenti a scontrarsi vicino agli spogliatoi con i propri dirigenti. È così che, in seguito alla delicate circostanze createsi, il Real Testaccio ha scelto di presentare ricorso al direttore di gara, nel quale è contenuta la richiesta di far perdere l’F.C. Torvajanica a tavolino (per 3-0).