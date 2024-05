Bayer-Roma, infortunio e rissa: cos’è successo

Bayer-Roma, infortunio, De Rossi costretto al cambio e poi si accende la rissa. Ecco quello che è successo nei primi minuti della gara in Germania

Subito una tegola per Daniele De Rossi in questi primi minuti di Bayer Leverkusen-Roma. I giallorossi sono partiti bene, con due occasioni una per Lukaku e una per Pellegrini.

Spinazzola si è fatto male, e il tecnico giallorosso ha subito fatto il cambio inserendo Zalewski. Il primo si è buttato a terra e i giocatori tedeschi non hanno messo il pallone fuori, nonostante Frimpong, l’indiziato, lo avesse visto. Lo ha fatto di proposito, nonostante Xabi Alonso avesse detto ai propri giocatori di lasciare fare la sostituzione. In tutto questo si è accesa anche una rissa, con una doppia ammonizione nei confronti dei giocatori della Roma. Il direttore di gara ha ammonito prima Mancini e poi Pellegrini. Il primo per un confronto con Tah assai acceso, il secondo per una spinta a inizio azione. Ambiente caldissimo, bollente, in Germania.

Bayer-Roma, anche Paredes ammonito

La gara come detto dopo questo si è un poco incattivita. E sul taccuino del direttore di gara ci sono finito anche Paredes e Zalewski, appena entrato, per una evidente trattenuta. Il Bayer ha centrato un legno e ha fatto venire i sudori freddi ai tifosi della Roma. Che però è ancora in partita. Con fatica. Ma lo è.