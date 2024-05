Voti Bayer Leverkusen-Roma 2-2, muro Svilar non basta: finisce in rissa

Voti Bayer Leverkusen-Roma, si è da poco conclusa la partita in Germania tra i rossoneri di Xabi Alonso e i giallorossi di Daniele De Rossi. Ecco i nostri voti

La beffa più dura da digerire dopo una partita perfetta. Sì, la Roma è stata tenuta a galla da Svilar in più di un’occasione, ma era riuscita a recuperare il doppio svantaggio dell’Olimpico grazie al doppio rigore di Paredes, glaciale dal dischetto. Poi l’autorete, sfortunata, di Mancini, che ha chiuso il discorso.

Una Roma che giustamente se l’è giocata a viso aperto. Con coraggio. Ribattendo colpo su colpo alla squadra di Xabi Alonso che ha avuto anche le occasioni per chiudere prima il discorso ma che ha trovato un Mile monumentale. Certo, poi il portiere ha sbagliato l’uscita – anche perché Smalling gli è arrivato addosso – spianando la strada per Dublino alla formazione tedesca. Ci avevamo tutti creduto.

Voti Bayer Leverkusen-Roma, finisce in rissa

Due sole insufficienze, anche se da qualcuno forse ci saremmo aspettato di più. Ma la prestazione è stata importante contro una squadra che continua a non perdere nemmeno in serate come questa.

Brucia eccome, dicevamo. Perché tutti ci abbiamo creduto fino a pochi minuti dalla fine di una partita che sembrava essersi messa nel migliore dei modi. Peccato. Ma rimane una serata viva, di quelle che poi restano, perché nessuno si aspettava una cosa del genere dopo il risultato dell’andata. Poi è finita male, quasi in rissa, per l’esultanza di Frimpong davanti la panchina della Roma. L’esterno ha schernito anche durante il match. Poco sportivo. Anzi, non sportivo.

ROMA (3-5-2): Svilar 7,5; Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Spinazzola sv (21′ Zalewski 5); El Shaarawy 6,5, Cristante 7, Paredes 8, Pellegrini 6,5 (80′ Abraham sv), Angeliño 6,5 (80′ Smalling 4); Azmoun 6 (72′ Bove 6), Lukaku 6.