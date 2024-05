Juventus, il ritorno ora è anche UFFICIALE

Juventus, il ritorno adesso è anche UFFICIALE: dopo mesi di attesa Paolo Montero potrà contare su un “innesto” che a Massimiliano Allegri è mancato. Ecco di cosa parliamo

Era nell’aria da un poco di tempo. Da quando, precisamente, questa partita è stata inserita proprio in calendario oggi, questa sera. Adesso è anche ufficiale il ritorno, visto che Paolo Montero lo ha inserito nella lista dei convocati.

Torna Nicolò Fagioli. Ufficiale. Dopo la squalifica per scommesse che non gli ha permesso di essere in campo per tutta la stagione. Tutto scaduto, e adesso contro il Bologna avrà l’opportunità di sentire di nuovo l’odore del campo, l’adrenalina della partita, per mettersi alle spalle il momento critico e difficile che ha passato. Ha chiesto aiuto, la Juventus lo ha aiutato e preso per mano, e sta andando a fare degli incontri come voluto dalla federazione nel corso degli ultimi mesi per cercare di aiutare quei ragazzi che potrebbero anche trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Juventus, Fagioli torna tra i convocati

La galleria è alle spalle. La parte buia ormai è messa da parte e anche Fagioli, stanotte, ha festeggiato tutto questo con una storia su Instagram dove immortala una torta con una sua esultanza. Sì, è tornato. E probabilmente, anzi quasi sicuramente, Paolo Montero che come sappiamo ha preso il posto di Massimiliano Allegri due giorni fa, un poco di partita gliela farà giocare.

Anche perché Fagioli nel corso degli ultimi mesi si è allenato con la Juventus sempre. Ovvio che non ha il ritmo partita e quello non lo potrà mai avere: per vederlo in forma servirà l’inizio della prossima stagione che inizierà sotto un’altra stella, completamente diversa e come un uomo nuovo, che ha passato dei momenti difficili, che è riuscito a parlarne, che ne è venuto fuori e quindi anche sotto l’aspetto umorale e mentale sarà tutta un’altra storia. Un nuovo inizio per Fagioli, insomma. E anche in ottica Nazionale è una buona notizia anche per Luciano Spalletti.