Bayer-Roma, De Rossi pensa al futuro: “Vedo questo”

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, alla fine della partita ha commentato il match contro il Bayer Leverkusen. Ecco le parole del tecnico a caldo dopo il pareggio che non è servito per andare in finale

Daniele De Rossi ci ha creduto, sicuramente. Quando la sua Roma era avanti due a zero ci ha sperato, almeno per portarla ai supplementari. Poi l’autorete, che ha tagliato le gambe. Con il Bayer che ha anche pareggiato rinviando l’appuntamento con la sconfitta.

“Li ho abbracciati i miei ragazzi, hanno dato tutto – ha detto De Rossi alla Rai -. Arrivavamo dopo un tour de force incredibile, e abbiamo tenuta botta nella maniera migliore. La cosa che poteva fare più male a loro era non lasciargli la palla. Ma ringrazio i miei ragazzi per il percorso che mi hanno regalato e per quello che vedo per il futuro”.

Bayer-Roma, le parole di De Rossi

“Penso che sono caratteristiche le loro che facciano comodo a chiunque. Giocatori che possono creare sempre. Hanno un allenatore forte, e dopo il nostro uno a zero spingevano perché avevamo perso le distanze. Sono stati più forti, una squadra costruita bene. Per me abbiamo fatto 25′ del primo tempo molto bene. Sapevamo che oggi sarebbe stata una rincorsa e siamo stati sfortunati. La loro è una stagione di grazia, e un episodio ha fatto girare tutto come all’andata”.

“C’è rammarico, ma devo analizzare che loro hanno tirato molto in porta e il nostro portiere ha fatto parate importanti. Sì, c’è rammarico ma loro hanno spinto tanto, sono forti. E ripeto, l’unica maniera per non sopperire è tenere palla. E l’altra maniera è giocare contro l’Atalanta, che se la giocano uno contro uno e hanno lo stesso passo”.

Una partita, comunque, che si è chiusa anche con uno sfottò da parte del Bayer. In chiusura di match, infatti, è stata mandata a tutto volume dagli altoparlanti “Bella Ciao“.

E non solo, a chiudere la serata, ci ha pensato anche il Siviglia con un Tweet che lascia il tempo che trova. Una caduta in basso di una società che ancora gode per la vittoria nella finale di Budapest che tutti ricordiamo come è arrivata.