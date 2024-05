Calciomercato Roma, tifosi scatenati per l’indizio social

Nell’ottica del calciomercato giallorosso, emerge un segnale inequivocabile sui social. Tifosi in subbuglio

Dopo il trionfo di misura di ieri sera e la matematica certezza del sesto posto, alla Roma di Daniele De Rossi non resta altro che attendere il sanguinoso confronto tra l’Atalanta di Gasperini e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che potrebbe regalare alla Serie A, e quindi alla Roma, un posto in più per la Champions del prossimo anno.

Ora, tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, l’argomento calciomercato inizia a divenire bollente, visto e considerato un contesto in cui i giallorossi si preparano a subire una convinta metamorfosi della rosa.

Fin troppi i contratti in scadenza, i prestiti da definire e gli eventuali addii inaspettati per prefigurarsi chiaramente l’undici titolare della prossima stagione, ma è comunque possibile ragionare su ogni singolo cartellino, per comprendere le reali probabilità di rivedere un calciatore nella stagione 2024/25.

Llorente manda un segnale, i tifosi rispondono

Al giorno d’oggi, per tentare di definire le chance di permanenza di un calciatore, può divenire vitale captarne i segnali sui social, dove spesso si fa trasparire più del previsto e dove è possibile misurare la temperatura del tifo. È proprio ciò che è avvenuto nelle scorse ore con Diego Llorente, difensore centrale classe ’93 attualmente in prestito alla Roma dagli inglesi del Leeds.

Nel corso delle ultime settimane, lo spagnolo ha dimostrato di sposarsi a meraviglia con il sistema di gioco del comandante di Ostia, nel quale la presenza di centrali rapidi e dinamici permette di sostenere una difesa alta, senza il timore di ritrovarsi in ritardo nel caso di un mancato possesso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Llorente (@diego_2llorente)

Sul proprio account Instagram l’ex Real Madrid ha ringraziato i tifosi presenti allo Stadio Olimpico per la vittoria di ieri sera: “All’Olimpico abbiamo giocato in 12 e non potevamo fallare. Uno sforzo enorme da parte di tutti per raggiungere la vittoria. DAJE ROMA!”.

Parole al miele, che manifestano limpidamente le volontà del calciatore per l’avvenire e che, di conseguenza, si sposano a meraviglia con le ultime indiscrezioni che vedrebbero i vertici capitolini intenzionati a riscattarlo per 5 milioni dagli inglesi. Sotto al post sono piovuti i commenti di affetto e stima dei sostenitori capitolini, che ne hanno invocato il riscatto immediato.