Formazioni UFFICIALI Leverksuen-Roma: De Rossi cambia tutto

Giunte le ufficialità sulle formazioni titolari che la Roma di Daniele De Rossi e il Bayer Leverksuen di Xabi Alonso schiereranno tra pochi minuti per la semifinale di ritorno di Europa League

Difficile ormai definirla come la partita più importante della stagione giallorossa, poiché, più di un match, appare ormai come la velleitaria occasione di compiere una vera e propria impresa. Dopo un emblematico due a zero rimediato nella semifinale di andata, il mondo del calcio si aspetta poco o nulla dalla Roma di Daniele De Rossi, che, per passare il turno, non sarà semplicemente costretta a vincere contro l’imbattibile Leverkusen di Xabi Alonso, ma dovrà riuscirci in casa del nemico e, soprattutto, con tre gol di scarto.

Come se non bastasse, all’interno della disamina pre partita appare necessario considerare lo stato di forma fisica delle due formazioni, attualmente in due contesti stagionali ben diversi.

Da una parte abbiamo le aspirine rossonere, ben contente di focalizzare le proprie forze sull’Europa League, vista la vittoria con ampio anticipo della Bundesliga, dall’altra la Roma di Daniele De Rossi, letteralmente tartassata da big match ogni tre giorni. Prima il Napoli, poi l’andata con il Leverkusen, poi la Juventus e stasera il ritorno con i tedeschi… Un vero e proprio campo minato per DDR.

Alonso, al contrario, nell’ultimo appuntamento di campionato si è concesso il lusso di affrontare l’Eintracht Frankfurt cambiando ben otto calciatori rispetto alla sfida europea con i giallorossi, il che gli ha permesso di preservare la gran parte delle pedine più preziose del proprio scacchiere (il fuoriclasse Florian Wirtz tra tutti).

De Rossi va all-in: 3-5-2 con Azmoun e Lukaku davanti

Stavolta, a differenza di altri appuntamenti in cui lo spazio di manovra era indubbiamente più ristretto, il comandante di Ostia sceglie di schierare in campo una formazione in grado di mettere in discussione tutte quelle che possono essere considerate le sicurezze della Roma. Difatti, per quanto concerne la linea difensiva DDR sceglie di schierare dal primo minuto una difesa a tre composta da Gianluca Mancini, Ndicka e Leonardo Spinazzola.

Ecco che, spostandosi al centro del campo, emergono alcune delle certezze precedentemente disattese, con il trio Paredes, Cristante e Pellegrini, oramai considerabili come dei veri e propri veterani di Trigoria, a inframezzarsi tra El Shaarawy e Angelino. Infine, sul fronte offensivo ecco il due composto da Romelu Lukaku e Sardar Amzoun, pronti a fornire centimentri e punti di riferimento alla manovra giallorossa.

Nonostante le piacevoli sensazioni restituite contro la Juventus di Massimiliano Allegri, Tommaso Baldanzi si accomoda in panchina per lasciare spazio all’esperienza e l’intensità del faraone ex Milan. Al contrario, per Tammy Abraham la panchina odora più di punizione, viste le due limpide occasioni sciupate nel recente passato (la prima proprio contro il Leverkusen, la seconda con la Vecchia Signora).

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola; El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angeliño; Azmoun, Lukaku