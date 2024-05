Calciomercato Roma, ritorno e addio immediato: hanno già deciso

Emergono nuove indiscrezioni su quelle che sarebbero le poche certezze dei vertici giallorossi in merito alla prossima sessione di mercato

Al netto dell’assenza di un direttore sportivo in grado di fornire una vera e propria linea strategica in termini di calciomercato, la Roma di Daniele De Rossi dovrà necessariamente giungere al 30 giugno con le idee chiare sulle operazioni da svolgere nel corso dell’estate.

Mentre DDR & co. si preparano a tentare un’improbabile rimonta contro la corazzata rossonera di Xabi Alonso, i vertici giallorossi non potranno concedersi il lusso di osservare sovrappensiero il match con le aspirine, a causa di una serie di movimenti in entrata e in uscita da valutare con cura, così da ritrovarsi al primo luglio avendo svolto i compiti a casa.

Fin troppi i contratti in scadenza, i prestiti in bilico e le plusvalenza da far risultare contro l’estate, per rilassarsi in poltrona. L’unico elemento che potrebbe in parte semplificare il lavoro dei vertici capitolini è rappresentato proprio dalla conferma di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Difatti, la possibilità di interagire direttamente con colui che guiderà il gruppo giallorosso nel corso della prossima stagione, permetterà ai dirigenti di comprenderne esigenze e preferenze.

È così che, a poche settimane dall’apertura della finestra di mercato utile a plasmare la Roma che partirà ai blocchi di partenza per la stagione 24/25, emerge una nuova certezza tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

La Roma scarica Kristensen, ma il ritorno al Leeds ha vita breve

Uno dei reparti che subirà un convinto restyling è senza dubbio alcuno quello difensivo, dove, in particolare sulle fasce, i tifosi giallorossi gridano all’emergenza da svariati mesi. È in particolare l’out di sinistra che sembrerebbe necessitare quantomeno di un innesto di qualità, anche e soprattutto dopo la recente voce che confermerebbe la partenza di uno degli esponenti della linea difensiva capitolina.

Difatti, secondo quanto appreso da Football Insider, il prestito di Rasmus Kristensen è destinato a rimanere orfano di un riscatto.

Le prestazioni del terzino danese – a differenza di Diego Llorente (anche lui proveniente dal Leeds) – sembrerebbero non aver convinto i vertici a investirci realmente parte del modesto budget a disposizione. È dunque inevitabile un temporaneo ritorno del classe ’97 al Leeds dove, tuttavia, sempre secondo quanto riportato da Football Insider, il nome del danese non sembrerebbe comparire in cima alla lista degli irrinunciabili.

Daniel Farke, attuale allenatore del club inglese, parrebbe intenzionato a proseguire il proprio percorso con le gerarchie instaurate nel corso della stagione corrente e, le modeste prestazioni collezionate nella città eterna da Kristensen, non lo avrebbero colpito abbastanza da rivedere le proprie sudate sicurezze.