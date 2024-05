Calciomercato Roma, colpo low cost: De Rossi ha detto sì

Calciomercato Roma, colpo low cost. La formazione giallorossa, nonostante abbia ancora importanti gare da disputare, inizia a pensare alla stagione che verrà.

Bayer Leverkusen ed Atalanta in pochi giorni decideranno il destino della Roma in questa stagione. Gare fondamentali anche perché offriranno indicazioni riguardanti la prossima annata. Ad esempio quale Europa accoglierà la Roma. Champions o Europa League?

E’ tempo, però, di iniziare a pensare al futuro prossimo, alle prime operazioni da mettere a terra per avviare il progetto Roma 2024-2025. Certo è che a Trigoria si attendono le decisioni ultime della società riguardanti il nuovo direttore sportivo, ma intanto iniziano ad arrivare in sede le prime indicazioni di Daniele De Rossi.

Per l’arrivo del nuovo ds giallorosso è ormai questione di giorni, forse di ore. Spetterà al nuovo dirigente concordare, ed avviare concretamente, la prossima campagna acquisti-cessioni. De Rossi sembra che abbia già preso alcune importanti decisioni.

Nella rosa giallorossa figurano diversi elementi sbarcati a Trigoria con la formula del prestito. A breve occorrerà pertanto effettuare le valutazioni e decidere chi rimarrà in maglia giallorossa e chi no. Il destino di Diego Javier Llorente sembra sia stato già deciso.

La decisione di Daniele De Rossi

Diego Javier Llorente, difensore spagnolo, classe 1993, è a Roma da un anno e mezzo. Il cartellino del difensore è di proprietà del Leeds.

La Roma vuole acquistare il Llorente. I segnali che giungono da Trigoria sono molto chiari. Daniele De Rossi stima il giocatore spagnolo per le sua qualità tecniche e per la sua capacità di ricoprire più ruoli. Come ci informa siamolaroma.it non c’è un diritto di riscatto ad una cifra pattuita ma la Roma dovrà trattare con il club inglese il suo acquisto.

Il Leeds sta cercando di ritornare in Premier League e Llorente non rientra più nei piani tecnici del club inglese. Pertanto, nonostante il difensore spagnolo abbia ancora due anni di contratto, per la Roma ci sono ottime possibilità di chiudere l’affare a cifre contenute. Ecco che quindi Diego Javier Llorente potrebbe rappresentare il primo tassello ufficiale della nuova Roma.

Bayer Leverkusen ed Atalanta rappresentano il futuro prossimo della Roma che inizia, però, già a guardare più lontano. Per continuare a crescere. Comunque.