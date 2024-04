De Rossi e la ‘gufata’ di Allegri: esonero Juventus e decisione storica

In crisi di risultati, la Juventus non ha ancora centrato la qualificazione in Champions League. Intanto, il futuro di Max Allegri continua a tenere banco.

Con i soli 14 punti conquistati nelle ultime 14 gare di campionato, la Juventus di Max Allegri si appresta a vivere un finale di stagione ancora tutto da vivere. Da tempo individuata come obiettivo minimo stagionale, la qualificazione in Champions League si sta rivelando una strada molto più tortuosa del previsto per Chiesa e compagni.

Nonostante i buoni segnali evidenziati soprattutto nella seconda frazione di gioco, anche contro il Milan, la Juventus non è andata oltre uno scialbo 0-0. Nel post partita Max Allegri si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, dribblando le domande sul suo futuro. Non interpellato nelle prossime mosse di mercato del club bianconero, Allegri è ormai sempre più lontano dalla “Vecchia Signora”. Nonostante le dichiarazioni di facciata, infatti, Giuntoli ha da tempo individuato in Thiago Motta il prossimo allenatore della Juventus.

Juventus, Allegri in Arabia: De Rossi ‘tirato’ in ballo

Con il futuro alla Juventus ormai “segnato”, Allegri si vedrebbe costretto a guardarsi intorno alla ricerca di opzioni alternative per il suo futuro. Stando così le cose, non è escluso che possa ritornare in auge la tentazione Arabia Saudita, che circa dieci mesi sembrava poter prendere quota da un momento all’altro. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Romeo Agresti si è espresso in questi termini sul futuro di Allegri:

“Mi dicono che in Arabia sugli allenatori vogliono spingere. Secondo me l’Arabia Saudita torna alla ribalta per Allegri. Max se rimane fermo dopo questo triennio alla Juve…secondo me potrebbe rimettersi in gioco. Se tu pensi di restare fermo perché dopo la prossima stagione può andar via Simone Inzaghi, o vanno male le cose di De Rossi alla Roma, quel ragionamento non funge adesso. Secondo me Allegri si deve rimettere in gioco”.