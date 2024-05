Chiesa alla Roma con lo scambio: hanno scelto lui

Continuano le indiscrezioni di calciomercato sull’interessamento della Roma per Federico Chiesa della Juventus

Dimenticare in fretta la delusione di Leverkusen e cercare di fare più punti possibili nelle ultime tre giornate di Serie A: con questi presupposti, la Roma si appresta ad affrontare l’Atalanta domenica prossima in un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alla Champions League. Visto che il recupero tra bergamaschi e Fiorentina si recupererà ufficialmente il 2 giugno, a campionato finito, i giallorossi sono costretti a vincere per mettersi al riparo da brutte sorprese a bocce ferme.

A complicare tremendamente il compito di Lorenzo Pellegrini e compagni sono stati gli appena due punti conquistati contro Bologna, Napoli e Juventus. Nella sfida contro i bianconeri, Daniele De Rossi ha assistito ad una delle migliori prestazioni stagionali di Federico Chiesa. L’ala azzurra, ormai non è un mistero, è il grande sogno dell’allenatore di Ostia in vista della prossima stagione. Dopo la semifinale d’andata di Europa League contro il Bayer, DDR ha fatto capire di voler gente di gamba sulle fasce e in mediana e l’ex Fiorentina rispecchia appieno questo identikit per l’attacco.

Chiesa alla Roma: spunta lo scambio con la Juve

La quasi certa separazione da Massimiliano Allegri rischia di complicare ulteriormente una missione già di per sé difficile. Cristiano Giuntoli, infatti, ha iniziato le trattative per prolungare di un anno l’attuale contratto dell’ex viola, in scadenza il 30 giugno del 2025. Arrivare al prossimo calciomercato senza un rinnovo potrebbe costringere i torinesi a cedere il giocatore ad una cifra inferiore rispetto al reale valore dello stesso.

Detto che i giallorossi dovrebbero effettuare uno sforzo importante anche dal punto di vista dell’ingaggio, alcune indiscrezioni parlano anche di un possibile scambio tra le due società. Stando a ‘tshot.it’, un nome che può realmente interessare alla Juve come contropartita è quello di Edoardo Bove. Il centrocampista romano sta trovando poco spazio sotto la guida di Daniele De Rossi e viene valutato dalla dirigenza romanista 25-30 milioni di euro.