Juventus e De Zerbi spazzati via: vuole la Roma

Juventus e De Zerbi spazzati via: il calciatore lascerà il suo club in estate, ma il suo desiderio è solo di vestire la maglia giallorossa

La stagione della Roma non è ancora finita. I giallorossi sono usciti sconfitti ieri sera dalla BayArena, nonostante la squadra abbia avuto il giusto approccio mentale alla partita. Gli ospiti erano riusciti a trovare il vantaggio già nel primo tempo, riuscendo così a spaventare gli avversari.

Nella ripresa poi la formazione di De Rossi ha continuato a crederci, riuscendo anche a trovare la rete del 2-0, che avrebbe concesso di portare la partita ai supplementari. Lo sfortunato autogol di Mancini però ha aperto le porte alla rimonta del Bayer, che è poi riuscito anche a trovare la via del pareggio al novantesimo inoltrato.

Adesso però c’è da pensare a chiudere al meglio il campionato, in modo tale da centrare la qualificazione in Champions League, obbiettivo iniziale della stagione. Rientrare tra le prime cinque concederebbe alla società di intervenire al meglio sul mercato, grazie agli introiti derivanti dalla coppa. Nel frattempo un calciatore seguito dalla Juventus sogna il suo ritorno in giallorosso.

Dalla Juventus alla Roma: il calciatore spera nel ritorno

La Serie A di quest’anno ci ha regalato tantissime belle sorprese, tra le più incredibili senza dubbio il Bologna di Thiago Motta, che grazie all’ottimo lavoro del tecnico adesso sogna l’accesso alla Champions League il prossimo anno. L’Europa è già stata conquistata, ma ai rossoblu potrebbe bastare una vittoria nelle ultime cinque gare per riuscire a fare la storia.

Sono tantissimi i calciatori valorizzati dal tecnico ex Inter, uno di quelli che hanno stupito di più è senza dubbio Riccardo Calafiori, che in estate potrebbe essere una delle cessioni pregiate della squadra emiliana. Secondo quanto riporta il giornalista Maurizio Russo l’esterno sarebbe uno degli obbiettivi della Juventus, alla ricerca di nuove pedine per migliorare la difesa, ma non solo.

Su di lui potrebbe esserci anche l’interesse del Bayern Monaco nel caso in cui i tedeschi scegliessero De Zerbi come nuovo allenatore. Il calciatore però sogna ancora un ritorno a casa alla Roma in caso di addio di Spinazzola, anche se questa resta un’opzione difficile viste le risorse economiche a disposizione del club capitolino.