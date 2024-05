Scambio per Lukaku in Serie A: Europa decisiva e sostituto in Liga

Calciomercato Roma, il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più distante da Trigoria. Possibile scambio in Serie A e alternativa pronta dal campionato spagnolo.

Tre partite al termine della stagione della Roma, tre gare decisive per il ritorno in Champions League della squadra guidata da Daniele De Rossi. Sfumato il sogno della terza finale europea consecutiva, accarezzato dopo il doppio vantaggio trovato a Leverkusen, ora i giallorossi sono obbligati a portare a casa il bottino pieno: obiettivo nove punti su nove per la Roma nelle ultime tre di campionato. Il tecnico giallorosso si aggrappa anche alla fame di gol di Romelu Lukaku, mentre il futuro del centravanti può conoscere un punto di svolta in Serie A.

Non è finito nel tabellino dei marcatori nelle due semifinali di Europa League ma Romelu Lukaku vuole chiudere al meglio la sua stagione alla Roma. Dopo aver trovato il gol contro la Juventus il centravanti belga cerca continuità in campionato in casa dell’Atalanta. Umori opposti sull’asse Roma-Bergamo, con la squadra guidata da Gasperini che ha centrato la finale di Dublino spazzando via il Marsiglia in casa. La sfida di domani sera al Gewiss stadium è uno scontro diretto per la quinta piazza del campionato, con i giallorossi obbligati a vincere tutte le ultime gare, per avere la certezza della qualificazione alla prossima Champions League.

Futuro Lukaku, scambio con Osimhen: la posizione del Napoli

Ambizioni europee che si intrecciano con gli scenari del calciomercato estivo, non solo per quel che riguarda la Roma. Il Napoli rincorre la qualificazione all’Europa League, mentre attualmente sarebbe qualificato per la Conference. La squadra partenopea potrebbe assicurarsi le prestazioni di Lukaku il prossimo anno, nell’ambito di uno scambio che vedrebbe Osimhen sbarcare al Chelsea.

Ipotesi che torna d’attualità, con i Blues che verserebbero anche 80 milioni cash oltre al cartellino del belga, per assicurarsi le prestazioni del centravanti nigeriano. Come scrive l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, l’operazione sarebbe fattibile solo con il Napoli qualificato in Europa. La squadra campana viene anche segnalata sulle tracce di Artem Dovbyk, che con i suoi gol ha trascinato la sorpresa Girona fino alla qualificazione in Champions League nel campionato spagnolo.