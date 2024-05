Ritorno in Serie A e tesoretto Roma: cessione giallorossa

Calciomercato Roma, il calciatore lascerà il suo club in estate e ha confessato la sua voglia di tornare in Italia

La sconfitta di giovedì in Germania non sancisce la fine della stagione romanista. La squadra ha ancora l’obbligo di provare a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, nonostante le poche partite rimaste infatti la classifica consentirebbe ancora di raggiungere l’obbiettivo.

Nel caso in cui l’Atalanta riuscisse a vincere l’Europa League la Roma avrebbe la speranza di riuscire nell’impresa anche con un sesto posto, che a quel punto garantirebbe la qualificazione. Tuttavia non si può pensare di guardarsi solo le spalle, ma bisognerà provare anche a battere proprio i nerazzurri nella prossima gara di campionato.

L’accesso alla coppa continentale non sarebbe un grande traguardo solo per il prestigio che ne deriva, ma soprattutto per il lato economico. Solo prender parte alla coppa garantirebbe 50 milioni nelle casse della società, soldi che potrebbero garantire un mercato migliore rispetto a quello delle precedenti stagioni. Anche le cessioni giocheranno un ruolo chiave, con uno dei calciatori in prestito vicinissimo al trasferimento a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, Zaniolo spera di tornare in Serie A

Nicolò Zaniono aveva stregato Roma e l’intero calcio italiano ai tempi del suo esordio in prima squadra. Un ragazzo con gamba, forza e le giocate da fuoriclasse, che però non è riuscito a sbocciare definitivamente, complici anche gli infortuni che ne hanno rallentato la crescita.

I giallorossi però hanno sempre creduto in lui, rinnovandogli il contratto poco tempo dopo uno dei tremendi infortuni alle ginocchia che lo hanno tenuto per tantissimo tempo lontano dal rettangolo di gioco. Purtroppo la situazione è poi precipitata, fino alla definitiva rottura tra società, tifosi e calciatore.

Tutto questo ha portato prima al suo passaggio al Galatasaray e poi all’Aston Villa, ma anche il club inglese non si è convinto a riscattarlo, il che significa ritorno in Turchia a fine anno. Secondo quanto riporta FootballInsider però quello in Turchia non sarà un ritorno permanente, il calciatore avrebbe infatti chiesto la cessione ai giallorossi, facendogli sapere di voler tornare in Italia, dove aveva estimatori al Milan e Juventus.

La Roma monitora l’evolversi della situazione legata all’ex numero 22, in quanto al club spetterebbe una percentuale sulla rivendita del ragazzo, soldi che potrebbero andare a bilancio ed essere reinvestiti sul mercato estivo.