Allegri-Giuntoli ai ferri corti: “Una caz****”. Scelto l’erede e il primo acquisto

Allegri-Giuntoli ai ferri corti. La Juventus, i rapporti tra il tecnico livornese ed il direttore tecnico tengono sempre banco. Le ultime.

La Juventus ed un mondo che non si riesce a comprendere. Negli ultimi tre mesi i risultati negativi hanno acceso una miriade di dubbi. Su tutto e su tutti. C’è una finale di Coppa Italia da giocare ed una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare, eppure si parla d’altro.

Si prova a pensare ad un futuro dai contorni ancora indecifrabili. Il tema dell’allenatore tiene sempre banco dalle parti della Continassa. La strada, in vista della prossima stagione, sembra già tracciata. Cristiano Giuntoli la sua scelta l’ha fatta ma ancora non l’ha comunicata, ufficialmente, al diretto interessato. A Massimiliano Allegri.

I rapporti tra l’allenatore ed il direttore tecnico sono sempre sotto osservazione della critica. Il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ne ha parlato a Radio Deejay, nella trasmissione da lui stesso condotta, Deejay Football Club. Le sue parole disegnano lo scenario futuro della Juventus, fatto di scelte e decisioni ormai definite.

I rapporti Giuntoli-Allegri. La verità di Zazzaroni

Ma Allegri e Giuntoli si parlano? La risposta di Ivan Zazzaroni è tranciante: “Giuntoli e Allegri, che non si parlino è una cazzata“.

La miccia che ha riacceso la polemica sulle presunte incomprensioni o, peggio ancora, sulla mancanza assoluta di comunicazione tra Giuntoli ed Allegri, è stato l’avvenuto incontro tra il direttore tecnico bianconero con Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, avente per oggetto il portiere Michele Di Gregorio.

Ad avvisare il tecnico è stato, però, lo stesso Galliani, suo amico di lunga data. A tal proposito Zazzaroni ha dichiarato: “Me lo ha detto Max, uno guarda al futuro, l’altro non ne farà parte. Szczesny lo daranno via, prendono Di Gregorio. Szczesny è il miglior portiere che c’è in Italia ma guadagna troppo“.

Poche battute in cui, però, c’è tutto il futuro prossimo della Juventus. Via Allegri, dentro Motta? forse si, ma per Zazzaroni ancora non si è fatto nulla con il tecnico del Bologna. Via il numero uno polacco dall’ingaggio ormai insostenibile, 6,5 milioni di euro netti e dentro uno dei migliori portieri italiani.

Giuntoli-Allegri ed un rapporto che si sta per concludere. Ivan Zazzaroni ne è fermamente convinto.